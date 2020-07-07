GDJYB 雞蛋蒸肉餅 「鼓手告別演出」延期後 落定8月尾免費入場

GDJYB 雞蛋蒸肉餅鼓手 Hei Hei 宣布離隊，原定於3月29日於逸東酒店舉行的《一起派對吧》的成員告別演出，因為肺炎疫情一度閣置，昨日樂隊公布重新在8月20日於西九文化區留白livehouse，但今日再爆出本地新症，能否如期舉行仍屬未知數？

鼓手 Heihei 離隊前的最後一場演出《一起派對吧》 決定在8月尾舉行。 (圖片來源： GDJYB 雞蛋蒸肉餅 fb)

GDJYB 雞蛋蒸肉餅 Hei Hei 去年開展了自己的影片製作室，她另一隊樂隊的 The Black Sheepee 亦更積極進行活動。Hei Hei 在3月初宣布從「雞餅」中畢業，可惜因為疫症，原定3月尾在逸東酒店的演出，一改改到半年後的8月20日，在西九文化區留白LiveHouse進行，場地方亦贊助這場演出，由人情價的入場價，現改為免費入場。觀眾可以以隨緣樂助的形式，給予這個最核心的班底，一個最後的支持！

可惜今日本地再爆多宗新增的疲炎個案，政府預料會收緊娛樂場所的人數及開放限製，這場《一起派對吧》能否舉行，仍是未知之數.......

活動詳情：

《一起派對吧》(Let's Party Together)

時間2020-08-20 20:00

場地： 留白 Lau Bak Freespace Livehouse