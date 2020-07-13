串流不熄！Tone Online Music Festival 線上音樂節 8月載譽歸來

Tone 建立的目標要讓獨立音樂人業界有一個復工的機會，音樂人與台燈聲等幕後工作人員，全個圈子聯合超來在5月尾進行了第一次的「Tone Online Music Festival 」，線上音樂演出在抗疫期間，己不是新鮮事，但 Tone 在演出之間卻巧秒加插，圈內文化解說、音樂會營運、injoke搞笑片，在人與人要保持社交距離的日子，建立一套與音樂的相處方式。當每次都是最後一次…Tone 宣布8月再來！

在各地實體音樂節暫停舉辦，線上音樂節往往都給人的印象都是「播片」地進行，缺乏真正與樂迷之間互動的機會，Tone Online Music Festival 嘗試更貼緊我們在網絡觀看影片的模式，演出單位在各個本地音樂場地演出後(預錄)，即時與主持進行直播訪談，保持音樂質素，同時不失樂迷與演出者身處共同時空的關係。更值得一提是 演出之間的影片：

Tone Online Music Festival 找來在 YouTube 的文化頻道 Happy Kongner ，以他們最拿手的文化解說影片，分析線上音樂營運模式的轉變。其餘觀眾投稿的meme式宣傳短片，媒體 OC2S 對音樂文化，對自身價值觀的概念訪問，他們帶出了一個我們最期待的氣氛-「熱鬧」！

今早 Hidden Agenda: This Town Needs 、 觸STUDIO、 Detuned Radio Festival 、 Daymaker Creatives Limited 、 OC2S 各個單位再次聯合起來，公布《 Tone Online Music Festival 第二擊 》，首輪 7 個演出單位，包括型格創作女歌手陳蕾，同近來大受好評的classic pop音樂人 III iris liu、傳說級的結他高手 Jason Kui、 人氣高企新貴 Tyson Yoshi 、由 hip-hop 界 OG kz (家下黃色衫嗰位)主理的暴虐黑暗陷阱金屬團 Dehumanization Association 、暗黑 post-rock / shoegaze 粵語樂隊 White Dimension ，以及 日系女團 乙女新夢，直播當日現場繼續由 細So 作為主持。

Tone Online Music Festival 第二擊 的概念海報。(圖片來源 ： OC2S fb)

活動詳情

《Tone Online Music Festival 第二擊》

日期：2020年8月22日（星期六）

時間：下午3時至晚上11時 網上直播

第一波演出單位 Line-up ：

嘉賓主持 ： 蘇耀宗 細So

陳蕾 Panther Chan

Jason Kui

III IrisLiu

Dehnmanization Association

TysonYoshi

White Dimension

乙女シンドリーム - 乙女新夢

(更多即將公布 )