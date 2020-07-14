在母親生忌的日子 - Kanye West 出新歌《 Donda 》悼亡母

最近公開表示「想參選美國總統」的 Kanye West，在日前於 Twitter 上載了一首新歌，叫作《 Donda 》，為在他於 2007 年因手術意外去世的英文教授母親 Dr Donda C. Williams West 致敬，早兩天的 7 月 12 日，本會是 Donda 的 71 歲生辰。

大家可以對 Kanye West 參選總統的動機/出發點存疑（有指他只是想借機宣傳即將推出的專輯做的大龍鳳，因為他從未有正式交參選文件），但他對母親的愛和感情，相信沒人可質疑。當年母親 Donda 的死，令 Kanye West 改變了整個音樂風格，也造就了這張實驗 R&B / synth-pop 的專輯《 808s & Heartbreak 》。12 年過去，Kanye West 再次想起令他心碎的事，但在新歌中聽得出，Kanye 時要承傳母親的心志多於傷心：

《 Donda 》一曲本是在 Kanye 的官方 twitter 中分享，所以 2:20 的時間絕不是完整的歌曲來。大家可以聽到當中有 Dr Donda C. Williams West 的發言，談及了黑人一直以來在美國社群中面對警察及被權力欺壓的角色，當中更引述了一代 rapper KRS-One 歌曲《 Sound Of Da Police 》的歌詞，之後 Kanye 就接力唱。

本是支持 Donald Trump 的 Kanye West，在最近的接受《 Forbes 》訪問指，因為 Trump 在對 COVID-19 的疫情上「躲在地底」（ hid in a bunker ）的行徑令他不再支持這位爭取連任的總統；也說自己不支持小孩要強制接種疫苗 —— 即 anti-vaxxer，又說「參選總統」可能進行也未必進行，即是「你講晒啦！」