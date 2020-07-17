2021 年現場音樂節可復辦？想得美了！Lollapalooza 主辦人好悲觀

2020 年因為一場大疫症，所有會聚群眾的大型活動都停頓下來，音樂會音樂節更是首當其衝，現在大部份活動都延期到下一年的年中至年尾去重辦，但如果您認為下年就可以「回歸正常」的話，就真是「發緊夢」了！起碼 Lollapalooza 聯合創始人是這樣認為。

WME 前全球音樂總監 / Lollapalooza 聯合創始人 Marc Geiger ，在 Bob Lefsetz 的 Podcast 上指，現場音樂最快也要在 2021 年底或 2022 年才有機會恢復...

Geiger 又說「現在整個情況有如鬧劇一樣」，Geiger 說：「接下來的六個月可能比過去的六個月更加艱辛，也許在這之後的六個月再痛苦一點。」他又非常悲觀的下了這一個預視：「如果我的時暗框架沒有錯的話，會有大規模的破產事件出現、主辦商荷包大出血等等，這個行業會變得死寂。」

嘩，不要亂說嚇人啊！

他又不是沒有充份理由，Geiger 指在一切要恢復正常前有「起碼 20 個大障礙要解決」，何況疫情本身也未見好轉，「保險公司現在肯不肯去承保這些大型活動也成問題」。

如果 Geiger 是對的話，這不止是令音樂節主辦血本無歸，更是對旅遊業務造成巨大打擊。幾個月前有專家表示，至少要等到明年年中，不同類型的大型節目才能恢復。主辦單位還一直在計劃在 2021 年下半年重啟，但似乎有很多事情需要在此之前完成。除此之外，暫時不少人也不會考慮參加現場音樂活動，直至疫情有好轉甚至見到有疫苗才放心。嗯，it’s not good。

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