有未收錄 demo 聽 - PJ Harvey 再版專輯《 Down By the Water 》

PJ Harvey 正準備推出她的再版( re-issue )個人專輯!而這一次的再版是一件大事,同時也為大家帶來點點熱身歌曲!《 To Bring You My Love 》再版將於 9 月發行,迎接這張專輯在下年 2 月時的 2 周年時刻。同時在這張專輯中,將有這專輯歌曲的 demo 版本一同推出。

PJ Harvey 在社交媒體分享再版專輯的喜悅外,再上載了其中一首她的代表作、《 Down By the Water 》的試聽版 demo。

說自己喜歡 alternative rock 的人不會說不知 PJ Harvey 是誰,她於 2000 年推出的《 Stories from the City, Stories from the Sea 》及 2011 年的《 Let England Shake 》兩張專輯令她成為史上唯一奪得過兩次水銀獎( Mercury Music Prize )。而這這首收錄在她 1995 年推出的《 To Bring You My Love 》的一曲《 Down By the Water 》當年真是周圍都在播,她在水中穿着大紅裙編編起舞的 mv 也是那些年的經典,當年她說 mv 是有著「 Joan Crawford 吸毒 high 了」的感覺。mv 由 PJ 的好拍檔 Maria Mochnacz 執導,多年來她都是為 PJ 影相拍片。

Harvey 對上一張專輯已是 2016 年的《 The Hope Six Demolition Project 》了,而在去年,她就為迷你劇集《 The Virtues 》製作了原聲配樂。

《 To Bring You My Love 》再版黑膠將於 9 月 11 日正式推出。

