經典電玩《 PAC-MAN 》40 周年 Gorillaz 新歌贈慶

傳奇街機遊戲( Arcade game )《 PAC-MAN 》(即大家常說的「食鬼」遊戲)發布 40 周年之際,Gorillaz 與 Top Dawg 的成員 ScHoolboy Q 合作,發布了他們的「 Song Machine 系列」中的最新作品,歌名也正正是《 Pac-Man 》來贈贈慶!

Gorillaz 將這首單曲配上全新 mv ,當然 ScHoolboy Q 都是在家中錄仔的 rap,但 Gorillaz 的成員 Noodle 陪他,2-D 則在玩《 PAC-MAN 》到到「 stoned 」,這樣來慶祝《 PAC-MAN 》的 40 周年確是很有玩味。Q 的 rap 也是洶湧澎湃,也是他自與 REASON 在五月合作的《 Pop Shit 》後新曲。

《 Pac-Man 》則是由 Paul Prince 、Remi Kabaka Jr. 和 Gorillaz 製作。歌曲在倫敦被「封城」前錄製的。

Gorillaz 的這個自今年 1 月起的企劃「 Song Machine 系列」,6 月與倫敦 rapper Octavian 分享了《 Friday 13th 》、有 slowthai and Slaves 的《 Momentary Bliss 》,與 Fatoumata Diawara 一起的《 Désolé 》以及由 Joy Division 的 Peter Hook 和 Georgia 帶來的《 Aries 》一曲。他們更找來 Skepta 向已故鼓手 Tony Allen 致敬,製作了《 How Far 》一曲。

由 Damon Albarn 領導的這個虛撳樂隊將於 10 月發布《 Gorillaz Almanac 》這本紀錄了樂隊 20 年來的圖輯,書本更會同以「 Song Machine 系列」的實體唱片一同推出。

慶祝首張專輯邁向 20 周年 Gorillaz 推出全新畫集