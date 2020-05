慶祝首張專輯邁向 20 周年 Gorillaz 推出全新畫集

Gorillaz 的首張同名專輯在 2001 年推出,令由 Blur 主腦 Damon Albarn 向藝術家 Jamie Hewlett 共同創製的二次元樂隊深入樂迷的心。《 Gorillaz 》即將有 20 年歷史了,樂隊也推出了新書/畫集去見證這個時刻。

Gorillaz 和出版社 Z2 Comics 合作,推出名為《 Gorillaz Almanac 》一書,內裡會有齊這些年 Jamie Hewlett 為 Gorillaz 繪製的原圖及概念圖、漫畫、小謎語和小遊戲等等。

《 Gorillaz Almanac 》將會在 10 月 16 日推出,會有限量特別版,更有「超級豪華版」附送樂隊及 Jamie Hewlett 的簽名圖畫。

Gorillaz 對上一張專輯《 The Now Now 》是這二次元樂隊的第六張 LP 作品,即使最近樂隊也釋出了和已故鼓手 Tony Allen 及音樂人 Skepta 合作的歌曲《 How Far 》,也有 Damon 和 Gorillaz 成員 2D 的家居隔離演出《 Aries 》一曲。

