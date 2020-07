獨立音樂廠牌 Burger Records 受多項性侵指控即時倒閉

美國專門推出卡式帶( cassette )音樂的獨立音樂廠牌 Burger Records,最近被一連串性侵、與未成年少女性交甚至戀童的指控!當中涉及廠牌其下多隊樂隊、音樂人的成員,廠牌本在道歉聲明中表示會進行改革重組,但最後仍在指控之聲中結業倒閉。你以為「音樂就是代表和平與愛」?很多時卻只不過是人煩暗黑的糖衣包裝。

Burger Records 的性醜聞指控在周一時爆出。《 SPIN 》及《 Pitchfork 》等都有相關報道,指有一 instagram 專頁名為「 @lured_by_burger_records 」提供一個「平台讓被 Burger Records 有關人士侵犯過的音樂人發聲」,有留言說「我早喺十年前就講 Burger Records 班人係爛人嚟,當時啲仲話我無中生有,嗱依家終於有喇!」

性醜聞當中的指控,主要是集中在「任由性侵事件發生」,當中涉及多隊樂隊,如 punk-rock 樂隊 SWMRS,他們的鼓手 Joey Armstrong 被 The Regrettes 的 Lydia Night 指控,在 2017 年她還是 16 歲時被 22 歲的 Joey 性侵,在之後 Joey 說「我會帶妳的樂隊有演出機會」;另一 surf-rock 樂隊 The Growlers 又被指控在十年前主音 Brooks Nielsen「胸襲」一女記者、成員 Matt Taylor 強姦,他們都否認指控,但另一成員 Adam Wolcott Smith 則在 Instagram 承認他曾侵犯過女性;本身是 bedroom pop 樂隊 PARTIME 的主腦人 David Loca 更被指侵犯多位女性,不少更是未成年。另外更有在 Burger Records 本身也有推出作品的 grunge 樂隊 Cherry Glazerr 的主音 Clementine Creevy 則點名說樂隊 The Buttertones 當年 20 歲成員 Sean Redman 和只有 14 歲的她在無防護措施下性交得了 HPV,又指控廠牌對女性音樂人被任意侵犯完全視若無睹。

還未止,在該 Instagram 專頁中,有不少留言指在 Burger Records 駐在加洲 Fullerton 的總部,經常會見到不少未成年少女會在店中流連,他們很多都會和店內起碼 30 歲的男性「 hang out 」,有些會在店的後室待著,更有酒甚至毒品在場... 有指,Burger Records 的職員會稱這些少女作「 Burger Betties 」…

Burger Records 的兩主理人 Lee Rickard 和 Sean Bohrman 當然是避也避不過了。在 Burger Records 的道歉聲明中,Lee Rickard 辭去廠牌主席一職, Sean Bohrman 也會在「過渡期後」離職,他們請來了女暫代主席 Jessa Zapor-Gray 擔正,說會以全女班人員希望為 Burger Records 重組及改革。

Burger Records 的兩主理人 Sean Bohrman 和 Lee Rickard

但當然不會就這樣完結。

對 Burger Records 的指控之聲未希平息,有關人士指 Jessa 只是名公關,只是想為廠牌「重新包裝」,疑似受害人也繼續反對 Sean Bohrman 仍可代表 Burger Records(即使他們想改名作 BRGR RECS )在音樂圈具影響力。一和為 Burger Records 宣傳的 Total Trash Productions 也即時終止所有合作關係。

到周三,Burger Records 終在壓力下宣布即時關閉, Jessa Zapor-Gray 承認重組失敗,也不會再擔任任何 Burger Records 的職位了。

娛樂逛誌《 fuse 》五年前走訪了 Burger Records 訪問了兩位主理人,在當時,片的介紹是「沒有他們,南加洲就不會有卡式帶復興」

