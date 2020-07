柏林666演出 Metallica 上載《 Master of Puppets 》完整演唱會

Metallica 在其官方 YouTube 頻道發布的網上直播,將樂隊 40 年來的音樂生涯,他們認為最令人難忘的表演呈現給大家。而最近的發布,更是「揮動魔鬼的角」!因為是將他們 2006 年在柏林的現場演出完整上載,那是他們第三張專輯《Master of Puppets 》的現場演出!

2006 年 6 月 6 日( 又稱 6/6/06,夠 666 魔鬼的演出了吧?),樂隊在柏林的 Waldbühne 舉行「 Escape From the Studio 」巡演其中一站,演出了其中他們「最 metal 感」的 Metal 音樂會。 Metallica 從重到尾完整地表演了《 Master of Puppets 》的所有歌曲,再次提醒樂迷為甚麼 1986 年的專輯仍然是他們最鍾愛的專輯之一。當時也發布了「新歌」,是他們自 2003 年專輯《 St. Anger 》後的首支新作。

近月 Metallica 直播了他們在哥倫比亞首次的現場演出,以及在西班牙馬德里的 2008 年演唱會。而在幾星期前,Metallica 又播放了他們在曼徹斯特市曼城球隊主場 Ethiad 球場下著大雨的演出。

