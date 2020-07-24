Tone Online Music Festival 不幸改期 演出單位重磅加碼

因為社區疫症再次爆發 (這句我近來打了多少次？)，Tone Online Music Festival 原定在8月22日舉行的「線上」音樂節，改期到10尾才正式與樂迷見面。因為製作期間需要大量的工作人員，所以不得不推遲進行，但為了回贈樂迷期待，新公布演出單位 Instinct of Sight 、 Maniac 、小紅帽 、 Smoke In Half Note 。

Tone Online Music Festival 演出陣容不輸實體音樂節。(圖片來源：oc2s)

「線上」音樂節因為疫症而延期，大家可能覺得會有點不合常理？ 雖然不合理已成日常，但其實今次 Tone 本來就想做到一個線上線下同時發生的企劃。觀眾可以確實參與部份現場的演出，才有舉行多一次 Tone 的意義。

Tone 改以眾籌形式售票，希望讓觀眾知道音樂人及製作單位所符出的成本。(圖片來源：Tickcats網站)

又都係嗰句疫疫症再次爆發，所有娛樂場所再次需要停業，這個現場計劃只能一再推遲。世界各地的音樂節都面對著同一個問題，他們開始思考一種「在家同步」，例如一齊欣賞線上演出之餘，觀眾可以同步品嚐主辦方特製的啤酒，披著音樂節的毛巾，想盡辦法還原各種現場的氣氛。

Tone Online Music Festival 正正有著這種「在家同步」的思考，在自行定價的模式下，推出各個樂迷配套方案，現場門票、特製的手工啤、紀念版樸克牌，甚至會由演出單位親自送上週邊。

經常說要在音樂節開一個最大的 cicrle pit ，現在當這個圈子，因為社交距離隔得好開好開，我們要一齊衝返入去！

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