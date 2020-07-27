Fleetwood Mac 元祖始創主唱結他手 Peter Green 去世

英美著名 pop rock 樂隊 Fleetwood Mac 的元祖主唱、結他手及共同始創人 Peter Green 去世，享年 73 歲。代表 Peter Green 及其家人發布的聲明中向 BBC 證實了這一消息。

聲明中寫道：「 Peter Green 在睡夢中安詳離去，家人對事件感到非常傷心。」 Green 在 1967 年與鼓手 Mick Fleetwood 組成了樂隊。起初先走 blues rock 風格，先有最為人熟悉的歌曲如《 Albatross 》、《 Man Of The World 》等。他在 1970 年因精神健康問題和毒品問題離開樂隊，在那十年的期間，Peter Green 更被診斷出患有精神分裂症，在醫院度過了很長的一段時間。

「對我來說，以及 Fleetwood Mac 每位過去和現在的成員，失去 Peter Green 都是非常哀痛！」 Mick Fleetwood 說道。「 Peter 和我、 John McVie 和 Jeremy Spencer 一起創立了樂隊的人。沒有人不會對 Peter 的人品和才華表示崇敬，他的音樂每每發出耀眼的光芒，以不屈不撓的熱情傳遞！」

「我會想念你的，但請放心，你的音樂永存，」Mick 續道。「感謝你當年讓我成為樂隊的鼓手。我們做得很好，開僻了讓很多人欣賞的音樂之路。親愛的朋友，讓上帝守護你……」

組成 Fleetwood Mac 之前， Peter Green 先取代了 Eric Clapton，成為 John Mayall 的藍調搖滾樂隊 Bluesbreakers 的結他手。2010 年 Peter Green 則與他的新樂隊 Peter Green and Friends 一起巡迴演出。

Fleetwood Mac 的成員，包括 Peter Green 、Mick Fleetwood 、Stevie Nicks 、Lindsey Buckingham 、John McVie 、Christine McVie 、Danny Kirwan 和 Jeremy Spencer.一起被選為搖滾樂名人堂的成員，是弗利特伍德·麥克的一部分。

2月，弗利特伍德（Fleetwood）向倫敦的格林（Green）進行了全明星致敬，其中包括Noel Gallagher，Pete Townshend，Steven Tyler，David Gilmour和Kirk Hammett等人。 當晚精選了弗利特伍德麥克格林時代的歌曲。

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