星期六聽聽歌 - synthpop 孖妹 Say Lou Lou

這個時勢出街又驚見到不戴口罩人周圍咳、想和朋友 gathering 又不得... 那,一於在家 loop 歌吧!今日來 loop 一下有澳洲瑞典血統的 synthpop 孖妹 Say Lou Lou 的一曲《 Julian 》。

Say Lou Lou 由孖生姊妹 Miranda Anna 和 Elektra June Kilbey-Jansson 於 2012 年組成,她們在 2013 年推出了單曲《 Julian 》,最終也收錄在 2015 年推出的處女專輯《 Lucid Dreaming 》當中:

歌曲很有夜晚在燈光虹虹的城市街道中駕著車去聽,「 I'll meet you in the city. I'll pick you up at night. I'll drive you trough the suburbs. I’ll get you there in time 」兩女的歌聲性感得來又有點剛強感,配上電子合成器下別有一番意境。《 Julian 》一曲也有不同 remix 版,當中的( Dubka Remix )很不錯:

Miranda Anna 和 Elektra June 兩女又帶著超模的格調,不少雜誌也會找她們拍照呢。

Say Lou Lou 暫時推出了兩專輯,除了《 Lucid Dreaming 》就是 2018 年的《 Immortelle 》。

