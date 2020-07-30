宇多田光新歌《Time》疫症期間屋企拍MV　Vaporwave風格穿梭時間

長居倫敦的日本天后宇多田光，為日本電視台（NTV）劇集《美食探偵 明智五郎》創作主題曲。由於受到疫情影響，她只能在家中完成整首歌的MV，由曾為Mac Miller 製作《Good News》Vaporwave風格MV的Anthony Gaddis & Eric Tilford，在美國越洋執導MV。

宇多田光新歌《Time》風格偏向 Bedroom Producer 的製作，親自主理的鍵琴和Programming的偏曲，聲音質感的取向採用較失真的電子樂器，亦作近年流行的lo fi化的聲音處理，像是天后重新挑戰現在新晉音樂人的製作方式。

在拍攝場境受限制下，《Time》MV用了大量後製技術去擴展宇多田光身處的空間，這個畫面色調和動作，令人聯想起《Midnight Gospel》的場境。(圖片來源：《Time》MV截圖)

相比導演Anthony Gaddis & Eric Tilford全盛時期，將Computer Art玩到出神入化的《Good News》，宇多田光《Time》真的是「限聚級」缺乏人手之下的作品。可惜 Mac Miller已進入 「27 Club」 的行列，這個混亂的世界的「Bad News」已經與他無關。