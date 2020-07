搖滾邪神 Marilyn Manson 新碟面世在即先 share 新歌

原本以為可以今年在香港見到邪神 Marilyn Manson 出騷,誰知 2020 年可以說是「瘟疫衰運年」,大家甚麼也做不了,連早午晚三餐都沒有得「坐定定」食(寫文時已公布恢復早午餐二人堂食,喎)!演唱會當然是取消了啦。外國也好不了多少,疫情爆發大家都要 lock down 玩 home isolation,結果 Marilyn Manson 迎來了他第 11 張專輯《We Are Chaos》,更同時釋出了同名主題曲!

專輯《 We Are Chaos 》即將在 9 月 11 日(9/11 事件第 19 個年頭)推出,是邪神和著名音樂監製 Shooter Jennings 一同製作,在專輯推出前,Marilyn Manson 先釋出主題曲《We Are Chaos》,歌曲更會有點點令人回想起 70 年代的 David Bowie:

Manson 唱著「 We are sick, fucked up, and complicated 」,這是他的新一首強勁 ballad,mv 則由 Matt Mahurin 執導,Manson 在數碼圖像中遊走、頭在雲中飄浮、被鮮血淹蓋、變成一粒藥丸落入口中...

其實《We Are Chaos》早在疫情大爆發前就做好,他說:「當我現在再聽一次專輯,感覺就像是昨天預視了今天又或是世界不停重複發生(混亂),所以聽來很像是今天寫的一樣。」

他形容新專輯是 2017 年《Heaven Upside Down》的「一面鏡子」,是為樂迷聽眾製作的一面鏡子。「我們最不會盯著看的通常都是這個 —— 有這麼多房間、壁櫥、保險箱和抽屜 —— 但在靈魂或自己回憶深處中,最糟糕的總是鏡子。 當我寫大多數這些歌詞時,過去的心靈碎片和鬼影都困擾著我。 製作這張唱片時,我不得不提醒著自己『馴服自己的瘋狂』、收起醜陋,假裝你不是動物,雖我知道人類是其中最壞的一種。 憐憫就像謀殺一樣;眼淚是人體最大的開脫。」

