搖滾邪神 Marilyn Manson 新碟面世在即先 share 新歌

原本以為可以今年在香港見到邪神 Marilyn Manson 出騷，誰知 2020 年可以說是「瘟疫衰運年」，大家甚麼也做不了，連早午晚三餐都沒有得「坐定定」食（寫文時已公布恢復早午餐二人堂食，喎）！演唱會當然是取消了啦。外國也好不了多少，疫情爆發大家都要 lock down 玩 home isolation，結果 Marilyn Manson 迎來了他第 11 張專輯《We Are Chaos》，更同時釋出了同名主題曲！

專輯《 We Are Chaos 》即將在 9 月 11 日（9/11 事件第 19 個年頭）推出，是邪神和著名音樂監製 Shooter Jennings 一同製作，在專輯推出前，Marilyn Manson 先釋出主題曲《We Are Chaos》，歌曲更會有點點令人回想起 70 年代的 David Bowie：

Manson 唱著「 We are sick, fucked up, and complicated 」，這是他的新一首強勁 ballad，mv 則由 Matt Mahurin 執導，Manson 在數碼圖像中遊走、頭在雲中飄浮、被鮮血淹蓋、變成一粒藥丸落入口中...

其實《We Are Chaos》早在疫情大爆發前就做好，他說：「當我現在再聽一次專輯，感覺就像是昨天預視了今天又或是世界不停重複發生（混亂），所以聽來很像是今天寫的一樣。」

他形容新專輯是 2017 年《Heaven Upside Down》的「一面鏡子」，是為樂迷聽眾製作的一面鏡子。「我們最不會盯著看的通常都是這個 —— 有這麼多房間、壁櫥、保險箱和抽屜 —— 但在靈魂或自己回憶深處中，最糟糕的總是鏡子。 當我寫大多數這些歌詞時，過去的心靈碎片和鬼影都困擾著我。 製作這張唱片時，我不得不提醒著自己『馴服自己的瘋狂』、收起醜陋，假裝你不是動物，雖我知道人類是其中最壞的一種。 憐憫就像謀殺一樣；眼淚是人體最大的開脫。」

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