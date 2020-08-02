Lego 推出3662 塊零件鋼琴 彈唔彈得出聲？

Lego 一直以來都設有「LEGO IDEAS」網站，讓愛好者發布自行設計新產品及投票，高票選的設計作品，就會獲得官方正式推出。最新推出 LEGO Ideas 21323 : Grand Piano ，接近3千元港幣，差唔多可以買到台數碼鋼琴。究竟彈唔彈到出聲？

LEGO Ideas 21323 : Grand Piano 有25個可彈奏的黑白琴鍵及腳踏板，可自行升降的鋼琴椅，方便讓鋼琴移動的滾輪。Grand piano 可翻開的外蓋，琴鍵引發敲打琴弦的機關，全部都細緻地呈現。當整個架構都與正常鋼琴無異，但因為琴弦是以lego物資製造所以基本不能敲打出聲音。

琴鎚的結構完整地呈現，但因為琴弦是膠製，所以不可能做到鋼琴的聲音效果。(圖片來源：Lego YouTube)

官方為了解決彈奏問題，開發了專屬的手機應用程式，利用藍牙技術與琴鍵互動，在手機喇叭發出琴音。更有趣的是，手機程式可以控制Lego中的馬達讓琴鍵，自行動起來，彈奏十首指定的歌曲。

手機程式可以與琴鍵互動，透過手機喇叭發聲。(圖片來源：Lego YouTube)

LEGO Ideas 21323 : Grand Piano 剛剛於8月頭推出，在YouTube已經有影片創作者試玩過，發覺琴鎚郁動時，機關聲音非常之大聲，相比音樂向，它更吸引機械向的玩家。Lego 本身提供多種機械與電腦連接的配件給玩家，期待有更多實驗及電音音樂人，去「改裝」這台鋼琴，成為真正樂器。