你不會阻止到我們 - Ela Minus 音樂反抗因子《megapunk》

於哥倫比亞長大,現定居於美國 Brooklyn 的電子女唱作人 Ela Minus,最近推出了全新單曲《megapunk》,寄語在美國正在發生的一連串向強權示威、抗爭活動,當中歌詞也非常有意思,不止美國,是世界通行。

Ela Minus 在最新歌曲《megapunk》中,以電子音樂貫穿,唱出「you don’t want to understand // you’re choosing to lead us apart // but against all odds // you still won’t make us stop.」很明顯是一支「抗爭歌」,表達出支持人民要向極權、權貴等等說不:

「去年,當我寫這首歌時,我擔心如果不立即發布,它將失去其意義。 原來我錯了。現在是發布歌曲的最佳時機。 我們必須繼續前進。 Ánimo y fuerza.(西牙語指「勇氣向力量」)」Ela Minus 說。

在這支單曲前,Ela 已在數月前推出了另一首名為《they told us it was hard, but they were wrong.》。當然在 mv 中都會看到美國人對「Black Lives Matter」運動抗爭又好,對 Police State 式對待人民的權貴反抗也好,就是要對強權說不。而且,「they told us it was hard, but they were wrong.」絕對是世界通行。

在走電子音樂的音樂道路前,Ela 在她 12 歲時加入一支 teenage hardcore 樂隊中當鼓手,一玩就將近 10 年了。之後 Ela 移居美國,於伯克利音樂學院(Berklee College of Music)主修爵士鼓和電子合成器設計。 在這個大環境下,Ela 相信所有人都有改變事物的力量,並且隨著她深入對合成器的研究,她看到了自己與成長的 DIY 風格與 club文化之間有著明顯聯繫與自由度。

4 年前她的單曲《volcán》

Ela 不論是演出、寫歌錄歌等等都是用電子合成器去做,她的音樂看似幽暗,實質散發著生機勃勃的熱情。

