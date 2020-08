創作停滯？Nick Cave 分享心得應付靈感閉塞

上月 Nick Cave 在網上舉行了《Idiot Prayer》的獨奏音樂會,叫作為因 COVID-19 疫情取消了他的 Nick Cave and the Bad Seeds 樂隊巡演而為樂迷送上的另一演出。最近他又在網上回答樂迷問題,談起了他的創作 routine,當中談到了「如果靈感閉塞(Writer’s Block)了怎辦?」Nick Cave 認真地分享了一下。

Nick Cave 這位澳洲唱作人 40 年來推出過 24 張專輯(當中有四隊樂隊 The Boys Next Door、The Birthday Party、Nick Cave and the Bad Seeds 和 Grinderman)、與樂拍檔 Warren Ellis 製作過 20 套電影或電視配樂,還未止,更有詩集、小說的作品。「多產」一詞和 Nick Cave 扣連可以說是顯然而見。

他在樂迷網頁 Red Hand Files 中回答樂迷問題,其中問到「當沒有靈感時,寫不出歌詞時你會怎辦?」Nick Cave 很細心地回答:

「以我的經驗,歌詞似乎總是不會出現呢。」Nick Cave 在長文章寫道。「這就是歌曲創作最令人沮喪的原點 —— 至少對於我們某些人而言。這種缺乏動感、懸浮著的無助感,對於唱作人來說可以是極為絕望的。但是,在這些困難時期中,無論是多麼艱難,你都必須堅持這個想法:當你覺得有些東西溢不到出來時,正正即將要來的了。我花了很多年的時間來學習這個概念,直到今天,我仍然很難記住它。」

Nick Cave 又說「歌詞來不了」這個基本概念定義為「類別錯誤」,說:「歌詞一直都在,一直都湧過來,問題是怎樣來。通常必須經過很長一段距離並經過很長時間才能到達我們的腦海。它們在崎嶇的人生經歷中遊走,在生活體驗中前進,奮力地最後到達筆尖。」他還鼓勵樂迷和有意創作的人繼續努力:「我們的任務既簡單又極其困難。我們的任務是保持耐心、警惕和不灰心 —— 因為到最後,我們 —— 人與人之間的連繫,才是我們要達的目的。」

聽聽 Nick Cave and the Bad Seeds 為於 2018 去世成員 Conway Savage 致敬的專輯《Ghosteen》當中一曲《Hollywood》: