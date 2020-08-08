港產cyberpunk動畫《離騷幻覺》序章放映音樂會 70分鐘網上體驗

《離騷幻覺》是由香港三位動畫導演江康泉、李國威及崔嘉曦發起的香港科幻動畫計劃，從2018集資到製作，經歷兩年時間完成《離騷幻覺 序章》，由樂隊 Teenage Riot 結他手曾慶靈主理配樂，原來在七月在逸東酒店舉行的放映音樂會，最終改為網上售票播放。放映會同時亦有電子及搖滾單位，蔡世豪 、 李端嫻 、 Teenage Riot 的演出。

港產cyberpunk動畫《離騷幻覺》最初的實驗片段「汨羅篇」，是出自「第四屆動畫支援計劃」動畫作品，故事講述屈原是搖滾巨星兼祭司，與楚懷王青梅竹馬；楚王則醉心於長生術及機械研究，奈何最後二人生死相隔；秦始王實現了永生心願；與屈原同樣外貌的機械人祖，開始思索自己是否有著靈魂。

2018年 製作團隊 「企鵝實驗室」在 kickstarter 開展眾籌計劃，同時發布「刺秦篇」的動畫片段，得到逾1600位BACKERS支持，開展這個港產科幻動畫計劃。

將於 8月14日舉行的《離騷幻覺二○二○-序章放映音樂會》，除了正片「序章」放映，三位在動畫中擔當音樂部份的單位，都會出節目中演出。當中最新加入包括曾為香港傳奇科幻故事「紅Van」電影配樂的「V記」李端嫻，她是繼 Teenage Riot 阿靈之後參與的配樂的創作人。

同時《離騷幻覺》更聯乘 蔡世豪 製作《離幻時代》MV，蔡世豪是香港電子音樂領域的開拓者，擅長在實驗電音扣連視覺效果的創作。

關於 Teenage Riot 這個有趣的獨立樂隊，好難三言兩語講得清，回顧過往扭耳仔的報導：

活動詳情：

《離騷幻覺二○二○-序章放映音樂會》

14-08-2020 10:00pm

網上平台直播演出 (需購票)