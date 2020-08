可以令你 high 的聲音？Binaural beats 慢慢聽

國外現時合法的地區,通常想 get high 或 get stoned 的話,不是要吸到死或變毒癮那種啦,都是吸大麻(marijuana)為不二之選,就算在大麻不合法的地區,在大麻中找到的物質 CBD(Cannabidiol,大麻二酚)一樣可以煉成香油讓大家鬆馳神經 relax 一下;近年來新興的,是「音樂 drugs」,大家只要聽著那些聲音就可以有如食大麻般 high 的感覺,當然也有助大家減輕壓力,有如玩瑜珈時珈鬆馳神經... At least 製作這些音樂的人是這樣說吧。