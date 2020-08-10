可以令你 high 的聲音？Binaural beats 慢慢聽

國外現時合法的地區，通常想 get high 或 get stoned 的話，不是要吸到死或變毒癮那種啦，都是吸大麻（marijuana）為不二之選，就算在大麻不合法的地區，在大麻中找到的物質 CBD（Cannabidiol，大麻二酚）一樣可以煉成香油讓大家鬆馳神經 relax 一下；近年來新興的，是「音樂 drugs」，大家只要聽著那些聲音就可以有如食大麻般 high 的感覺，當然也有助大家減輕壓力，有如玩瑜珈時珈鬆馳神經... At least 製作這些音樂的人是這樣說吧。

雙耳節拍（Binaural beats），是將兩個頻率均低於 1500 Hz 且頻率相差少於 40 Hz 的兩合純音正弦波（pure-tone sine waves）分別在每邊耳朵去接收，聽者就會感覺到的「聽覺幻覺」（auditory illusion）。

例如，如果將 530 Hz 的純音呈現給對象的右耳，而將 520 Hz 的純音呈現給對象的左耳，則除了這兩種純音外，聽者還會感覺到第三種聽覺的幻覺。第三種聲音就稱為雙耳節拍，上面的片子是一條用 1 小時 30 分去幫助你深層睡眠的片，所以用了 100 Hz 和 114 Hz 的音頻。

不過這類音樂要用好的 headphone 去聽才有效，同時在 YouTube 上聽都是聽不到甚麼。

外國有一間叫 I-Doser 的，就不只是幫你睡覺，而是要讓你 high！他們的「聲音 drug」更是有多款選擇輕強度一點的有《marijuana》、《acid》等，如接受力高的可以試《ayahuasca》或《oxycotin》，都是「鴉片類音樂 drug」。

這間 I-Doser 指 YouTube 的 Binaural beats 只是 sample，只有低於 3% 的功效，想真正體驗，要下載音樂 files 再用耳機聽。都是免費，有興趣可以一試，不過風險自負，聽聽下覺得不自在不舒服就要停啊。

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