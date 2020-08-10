平常忽略的聲音 - 重溫導演 Wes Anderson 電影中的聲音

因為疫情，外國的電影工作都停滯下來，戲院入不到，大家都是看 Netflix 一些去年拍好的電影，但有甚麼比得上坐定定在戲院內看著大銀幕的感覺？現在我們重溫一下 Wes Anderson 執導的電影當中出現的聲音，那不是配樂，而是每知鏡頭中大家可能會忽略的聲音，大至雨聲小至翻開報紙的聲音，都值得回味一下。

Wes Anderson 的電影總是有一種特別的味道，不論是鏡頭、構圖、格調、色調都令人覺得走入了世界的另一個時空。有製片人 Luís Azevedo 記錄低 Wes Anderson 電影中的聲音、聲效，由 1996 年的處子作《Bottle Rocket》到 2009 年的《Fantastic Mr. Fox》再到2014 年的《The Grand Budapest Hotel》也有：

這位導演對帶有經典色彩的使用，例如千禧粉紅色（Millennial Pink），顯出他的色調的細心；他說故事的異想天開方式，以及他偏愛對稱構圖及鏡頭的偏好，也是標誌 Wes Anderson 的作品特色。 從這 supercut 片段看到（和聽到）Wes Anderson 對音景的使用也有獨得的味道。 除了令人回味的原聲配樂之外，他使用環境聲音和 foley 技術進行多種效果，從歌頌我們生活中片刻的珍貴，到突然看著角色受驚與恐懼的畫面... 大家感受一下 Wes Anderson 如何通過使用聲音創造奇妙、緊張和戲劇性的氣氛。

+ 4 + 3 + 2

Wes Anderson 在 2018 年《Isle of Dogs》後，一直為新作《The French Dispatch》努力，請來不少好友明星參演或客串，本會在五月康城影展首映，但疫情爆發至全球，現在電影仍未冇確實的上映日期了。先 loop 預告片吧。

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