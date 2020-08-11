日本音樂節SuperSonic 2020宣布正式延期至2021舉行

肺炎疫情在世界各地繼續爆發，但有些地方如台灣已經控制好疫情，音樂活動亦逐步舉行。雖然日本的情況，仍然處於憂慮當中，但在大坂的室內音樂節「OSAKA MUSIC DAY」仍以隔位方式舉行五千人的聚會。業界重燃少許希望，同時 SuperSonic 2020 宣布延期至2021年舉行。

參與「OSAKA MUSIC DAY」的打首獄門同好会發布演出片段，台下近五千名觀眾合體帶上口罩，隔開一個位的位置，全場座位半場爆滿。歷年最高可達30萬入場總人數的Summer Sonic ，如何完美做好防疫措施，不設劃位和座位下保持社交距離？對製作單位Creativeman Productions 做成的重擔是完全不能想像。

官方公布消息後，今年肯定日本夏天三大音樂節 Fuji Rock Festival、ROCK IN JAPAN 、 SUPERSONIC 全數停辦。