香港結他Hero專輯《Guitar Calling》重編流行曲　成器樂搖滾體驗

一講到結他Hero大家都會有心目中的人選，你可能話點解無佢？點解有佢？《Guitar Calling》集合九位本地結他手，組過樂隊的結他手可能你會較為熟悉，當連行內人都崇拜的專業音樂會樂手，他們高超的技術，日常可能會被歌手的光茫掩蓋，但今次由結他手完全負責編曲及製作的歌曲，就是他們見真章的時刻！ 雖然舊曲重編，卻驚喜十足，想像過劉以達玩 trap 底嗎？

《Guitar Calling》集合了九位結他手 Tommy Chan 、Barry Chung 、劉以達 、Mike Orange 、Goro Wong 、崔展鴻 、 Andrew Cheung 、Jeff@Dusty Bottle 與 Tin Hang@ONE PROMISE 重新編製的作品(圖片來源：Brave Nusic )

環球唱片旗下的本地音樂廠牌「Brave Nusic」，嘗試以較貼近Indie市場的模式去經營他們的音樂產業。作為以樂隊為主的廠牌，今次找來多位 前/現任樂隊結他手參與這個《Guitar Calling》的計劃，前觸執毛的 Mike Orange、前秋紅的 Andrew Cheung、前戳麻的 崔展鴻；現達明一派的 劉以達 、現Zarahn的 Goro、現Dusty Bottle的 Jeff、現ONE PROMISE 的Tin Hang，就算你說不出名字總聽過他們的樂隊！

特別介紹，被業界封神的音樂會專業樂手 Tommy Chan 及 Barry Chung ！

身為一個 Indie 及樂隊音樂的聽眾，對於一張翻玩流行曲的專輯，會否感到卻步？筆者建議你先不看曲目及結他手的名字，從頭聽到尾，你會發覺根本不會估中！因為大家都脫離自己慣常模式去享受創作，劉以達在玩trap beat ，愛好日系風格的 Mike 完全 retro 重現80年代的曲風，金屬的《白玫瑰》、電化的《張氏情歌》，我再講下去只會是劇透，你們自己好好體驗！

扭耳仔將會訪問專輯中的結他手，敬請多多關注！