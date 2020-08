莊正前作《Will (not) see you soon.》自2月推出以來,獲得超過16萬的點擊,作品面世後他面對著審訊及創作路上的思考,在香港所有情況都急劇變化之下,莊正《喝啖茶》明鏡止水面對浪潮。

港產的邵氏功夫片格式,主角必先會經歷大敗,然後在谷底遇上高人,從心法到內功招式,重新覺悟再出發,《喝啖茶》MV的開首,正是致敬著這些電影橋段!

音樂班底上新歌歌繼續由 YipYiuKwan 監製及編曲,保持了前作建構空間感的的聽覺體驗,在《Will (not) see you soon.》後,坊間聽眾希望莊正在聲音運用,可以更上一層樓,改善懶音及穩定性,然後在 auto tune 風格的處理下,帶有他獨有的味道,但要突破這重天,就要在唱功方面多下苦功!