The Killers 即將迎來他們第六張專輯《Imploding the Mirage》,在此之前,他們以新單曲《Dying Breed》作最後熱身!

其實都只是 official audio 來,但弄成 「Visualized Video」後,可以看到片來的馬在悠悠擺動,其實類似的 video 樂隊也上載過,如歌曲《Caution》、《Fire in Bone》 和《My Soul’s Own Warning》:

另外還有足本 mv《Caution》:

今年是「演唱會停滯年」,專輯可以現在推出也已經算是好事了。《Imploding the Mirage》今月 20 日就會正式推出。

