Sigur Rós 新歌《Cannibal》有 Cocteau Twins 主音客串！

Sigur Rós 靈魂人物 Jónsi 分享了他即將發行個人專輯《Shiver》中的另一首新歌！更有 Cocteau Twins 客串獻聲！

Jónsi 新歌《Cannibal》中請來了經典 dream pop 樂隊 Cocteau Twins 的主音 Elizabeth Fraser 獻聲客串，mv 更是由電影男星 Giovanni Ribisi 執導拍攝：

Jónsi 對新歌有這個感受：「在當年剛組成 SigurRós 玩音樂，我們總是被和 Cocteau Twins 的音樂比較，我當時真的不喜歡那樣，我討厭與任何人相比。然後，過去兩三年我進入了 Cocteau Twins 的音樂世界，他們的音樂實在太美妙了，而我也明白為何我們會和他們被人作出比較了。」是 Jónsi「曲線」讚自己嗎？（笑）

+ 3 + 2

《Shiver》這張專輯是 Jónsi 久違十年後的首張個人新作，對上一張專輯已是 2010 年的《Go》。新專輯同是與 A. G. Cook 共同製作早前已發行單曲《Exhale》和《Swill》為特色。專輯會於 10 月 2 日由 Krunk 推出。

《Shiver》黑膠

早前 Jónsi 指自己患上了 COVID-19，後來康復了，到 5 月，他與瑞典藝術家 Carl Michael von von Hausswolff 發行了以海洋為靈感的專輯《Dark Morph II》，期後隨該專輯推出了一系列 CBD 精油。

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