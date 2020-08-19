Apple 大搞電台節目「Apple Music Radio 1」巨星自己做主持

經常說電台行業正面臨黃昏，但在這個疫症期間，現場音樂活動停止，音樂人開始在家進行「broadcast」成為了潮流。Apple Music 早前邀請了 Billie Eilish 與自己爸爸開節目，兩父女互相推介私下喜愛的作品。Apple公布將他們的電台欄目「Bit 1」改名成「Apple Music Radio 1」，有更多巨星主持節目之餘，仲有兩條新頻道。

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Apple Music 的電台節目有一個命理念，找主持去訪問巨星，不如巨星自己介紹，這比較來得直接。新公布 Lady GaGa 以及 Nile Rodgers 都會擁有自己的電台節目，GaGa的節目更是每週更新！DJ聖堂 Boiler Room 亦在 Apple 開設節目，解構DJ及製作人的創作。

主打「COUNTRY」音樂的頻道

主打經典金曲的「HITS」頻道

今次 Apple Radio 1 最令人驚喜的舉動，是反潮流而行開設 Apple Music Country ，主打 Country音樂節目，衝擊著由 hip hop及電音領導的主流；同時 Retro 氣氛濃烈的新頻道「Apple Music Hit」主打80年代起的經典金曲。

一方吸納較成熟的聽眾群加入串流使用者行列，另外更為受 vaporwave 或 city pop 影響的年輕樂迷，提供一個重塑經典的機會。

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