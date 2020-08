《新蝙蝠俠》預告片出爐 用 Nirvana 歌曲作 BGM

對,DC fans 和蝙蝠俠(Batman)忠粉又再一次興奮了!因為再次 reboot 的蝙蝠俠系列電影《The Batman》預告片終在日前上線!細心的 fans 可以留意一下,預告片中的背景音樂,是用上了 Nirvana 歌曲《Something in The Way》,和電影、由 Robert Pattinson 擔正的 Batman 一樣襯到絕:他們要在 2021 年來了!

開拍蝙蝠俠電影從來不是易事,找合適合的導演、劇本、演員,還有面對忠粉的宏大期望... 《The Batman》的製作也一樣,自 2013 年 DC Films 和華納找來 Ben Affleck 和導演 Zack Synder 合作開展 DC 英雄宇宙 DCEU(DC Extended Universe),Ben Affleck 當時已著手籌備新一套配合 DCEU 蝙蝠俠的專屬電影,更想自編自導自演,卻因一套失敗指數奇高的《Batman v Superman: Dawn of Justice》令到 DCEU 爛尾,Ben Affleck 全盤退出,最後由《猿人爭霸戰》續集系列導演 Matt Reeves 主理、《吸血新世紀》系列男星 Robert Pattinson 擔正 Bruce Wayne 一角:

以預告片來說,Matt Reeves 絕對營造大家想要的「蝙蝠俠氛圍」、格調,當然 Robert Pattinson 演的 Bruce Wayne 表現如何,大家要到 2021 年 10 月才知曉,不過大家細心的話,會聽到預告片中用上的歌曲,是收錄在 Nirvana 最傳奇專輯《Nevermind》中的一曲《Something in The Way》:

每次提起 Nirvana 就想起《Nevermind》的《Smell Like Teen Spirit》,但其實專輯中其他歌曲一樣值得細心回味,正如《Something in The Way》。當年,在 Nirvana 錄製《Nevermind》時,他們原是想以 full band 形式錄下歌曲,但隊員包括監製 Butch Vig 都不滿意效果,Kurt Cobain 在錄音室的 panel control room 休息時,以木結他彈了一次《Something in The Way》給 Vig 聽,Vig 即時停了 control room 的冷氣和拔走了電話線,放好錄音咪高峯即場錄下了,歌曲放到了專輯中的最後一首曲目中(不計 hidden track《Endless, Nameless》)。有指歌曲是啟發自 Kurt 童年生活的華盛頓有一條叫作 Young Street 橋,他那時會在橋下釣魚,所以有一句歌詞「Its okay to eat fish, cos' they don't have any feelings」

希望新《The Batman》真的是「有啲好嘢嚟緊」Something in the way 而不是「Why did you say that name」的 vibe 啦。(笑)

