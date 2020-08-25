indie主流絕美聯乘！deca joins 與田馥甄的《或是一首歌》

當年有一個台灣媒體，讓樂迷票選最希望見到的indie與主流合作的單位，最後由林宥嘉與大象體操位移榜首，2014年兩個單位真的合作起來交出《口的形狀》。近年最得寵的台灣indie新貴 deca joins ， 曲風甜美得會讓人發春夢，今次與田馥甄 Hebe 的合作，能讓你美夢成真？

台灣的樂壇 indie 與主流的分野，沒有香港那麼大，同一樣的音樂平台播放，同一樣可以入圍金曲獎，而且在地的音樂演出空間很多，就算不攻入主流媒體，仍能靠網絡及livehouse，經營自家的音樂事業，從在地打入主流而比主流獲得更多受眾，近年草東沒有派對、茄子蛋、美秀集團都是非常成功的例子。

香港經常用情歌與非情歌類去區分，獨立與主流的分別，其實情愛的主題從來都存在於indie的作品之中，只是說愛你的方式不同，當然音樂品味亦是非常重要的擇偶條件！給對方聽 deca joins ，總是一個給新對象好好的測試。

Hebe 與 indie 圈的合作亦非首次，2011年焦安溥 (即當時的 張懸) 寫給他的 《請你給我好一點的情敵》，作詞亦由詩人夏宇主理。，專輯《My Love》亦由國民設計師聶永真負責，比起像一專輯，更像一本文青的zine。一個良好的主流文化，往往能帶動各種創作產業的前進。

而關於用 deca joins 去擇偶的故事，不盡是盡如人意：

(圖片來源： deca joins 《浴室》MV的留言截圖 )

圖集-空氣腦唱片7周年派對 deca joins、The Fur. 向香港人說加油