抗爭畫面要靚！Evanescence 以新歌 mv 籲樂迷發聲

幾星期前,gothic rock 樂隊 Evanescence 分享了新歌《Use My Voice》,近日歌曲成了 mv,給樂迷的訊息更明顯 —— 要為自己自由、權利發聲(其實重點都是向特朗普政府說不啦。)

早幾個月前 Evanescence 公布年尾會推出 9 年來首張新專輯,在家中拍了「瘟疫隔離」 mv《Wasted On You》,最近再有新歌 mv 出爐,是一首叫樂迷發聲的《Use My Voice》

Mv 由 Eric Howell 執導,MV 一開始就有白宮,之後主音 Amy Lee 和隊員、和其他社運份子在「社交安全距離」下舉起螢光棒、燈、標語等,明顯是要向特朗普(Donald Trump)政府抗議。

「這是一個要被喚醒的年代,一個代表著力量的美的年代。」Amy Lee 再說:「我希望可以啟發到大家去追尋真相,找到自己的想法再發聲,就始我現在一樣。」Amy 又說不要由別人代自己說話,可以發聲的只有自己。

Evanescence 九年來首張新專輯《 The Bitter Truth 》先聽新歌!

《Use My Voice》一曲樂隊請來多位精英出手相助,有 The Pretty Reckless 的 Taylor Momsen、Halestorm 的 Lzzy Hale、小提琴手 Lindsey Stirling 和 Within Temptation 的 Sharon den Adel;還有 Amy Lee 多年好友 Deena Jakoub 和她寫下這歌,姊姊 Carrie 和 Lori 和樂隊結他手 Troy McLawhorn 的妻子 Amy 也來客串了。

又其實,很想知會不會在人「用自己的聲音」向民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)的「過份喜歡小孩」的「謠言/傳聞」作出質詢或疑問呢?

Anyways,Evanescence 為新一張專輯《The Bitter Truth》暫推出了三首歌曲:《Wasted On You》外還有《The Game Is Over》

Run the Jewels 找來喜劇卡士玩《Out of Sight》歌曲 mv