抗爭畫面要靚！Evanescence 以新歌 mv 籲樂迷發聲

幾星期前，gothic rock 樂隊 Evanescence 分享了新歌《Use My Voice》，近日歌曲成了 mv，給樂迷的訊息更明顯 —— 要為自己自由、權利發聲（其實重點都是向特朗普政府說不啦。）

早幾個月前 Evanescence 公布年尾會推出 9 年來首張新專輯，在家中拍了「瘟疫隔離」 mv《Wasted On You》，最近再有新歌 mv 出爐，是一首叫樂迷發聲的《Use My Voice》

Mv 由 Eric Howell 執導，MV 一開始就有白宮，之後主音 Amy Lee 和隊員、和其他社運份子在「社交安全距離」下舉起螢光棒、燈、標語等，明顯是要向特朗普（Donald Trump）政府抗議。

「這是一個要被喚醒的年代，一個代表著力量的美的年代。」Amy Lee 再說：「我希望可以啟發到大家去追尋真相，找到自己的想法再發聲，就始我現在一樣。」Amy 又說不要由別人代自己說話，可以發聲的只有自己。

Evanescence 九年來首張新專輯《 The Bitter Truth 》先聽新歌！

《Use My Voice》一曲樂隊請來多位精英出手相助，有 The Pretty Reckless 的 Taylor Momsen、Halestorm 的 Lzzy Hale、小提琴手 Lindsey Stirling 和 Within Temptation 的 Sharon den Adel；還有 Amy Lee 多年好友 Deena Jakoub 和她寫下這歌，姊姊 Carrie 和 Lori 和樂隊結他手 Troy McLawhorn 的妻子 Amy 也來客串了。

又其實，很想知會不會在人「用自己的聲音」向民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的「過份喜歡小孩」的「謠言/傳聞」作出質詢或疑問呢？

Anyways，Evanescence 為新一張專輯《The Bitter Truth》暫推出了三首歌曲：《Wasted On You》外還有《The Game Is Over》

Run the Jewels 找來喜劇卡士玩《Out of Sight》歌曲 mv