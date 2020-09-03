金屬OL《烈子》動畫第三季 女團角色加入合組「BABYY METAL」？

由Sanrio與Netflix合作的動畫《衝吧烈子》，爆粗band友設定的雙面OL烈子，日常是受公司欺壓的辦公室員工，放工就到卡啦OK盡情「Scream」發洩。最新一季劇情，烈子分手後，每日沉迷VR男友遊戲，在一次倒車時誤撞女團經理人的車，為了賠償損失烈子要為女團做會計還錢，誤打誤撞之下，女團成員與烈子共同開發了他們的音樂潛能。

《衝吧烈子》第三季新登場角色女團「OTMGirls 」及其經理人豹堂 (圖片來源：Sanrio)

由重金屬音樂元素主導的《衝吧烈子》成功吸引一聚男性觀聚入坑，今季更加入偶像女團元素及應援粉絲的角色。惡搞類動畫《後街女孩》的成功，令女團文化更深入民心，在日本主流樂壇更早有 BABY METAL 將女團及金屬樂隊的形式融合，制霸世界舞台！

烈子加入OTMGirls 後，將女團轉營為樂隊。 (圖片來源：Netflix)

在《衝吧烈子》第三季新登場的地下女團「OTMGirls」，從地下獨立的表演場地，到烈子加入後轉營成偶像METAL樂隊，觀眾可動畫發布的兩首作品idol風的《Viral Star 》(中譯：我想要紅！) 到後期 BABY METAL 風的《Aggressive Girl》感受到當中的轉變。

《衝吧烈子》第三季的三首歌曲作品，均有英文與日文版本，EP以OTMGirls名義推出，現已於串流平台上架：

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