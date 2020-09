88rising 的 Rich Brian 推出了新專輯《1999》,主打歌曲《 Love In My Pocket》,輕鬆爽快的復古90年代曲風,仿《Thriller》的bassline,連MV都扮埋《Thriller》,Rich Brian《Love In My Pocket》解釋過這首歌是送給剛認識的女朋友。

《Love In My Pocket》正式MV推出前,Rich Brian 事先發布無後製全綠幕MV,更有網民自行加上特效,最懂網絡行銷的 88rising 就是給你這樣玩!最近加入 88 rising 的韓國男團成員 eaJ of DAY6 更一起合唱新曲吊威也!

