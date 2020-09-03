【睡前YouTube爬】勁爽日本indie！NEE《不革命前夜》動畫MV

日本Indie樂隊一直以高超的彈奏技術面向世界，因為一段破百萬點擊的動畫MV，而迅速圈粉的日本獨立樂隊 NEE ，除了青春熱血到爆的曲風，lo fi 電子風的聲音處理，雖然還未開過大型音樂會，但已經可以想像到全場一起 mosh 的興奮畫面。《不革命前夜》 MV是indie動畫師與indie音樂人的合作，動畫師 komugiko_2000 一人完成整個MV。

作為動畫大國的日本，每當出現驚人的動畫作品，卻是驚奇但又不出奇，以巨大機械人與可愛的畫風融合，構成了komugiko_2000的世界觀。他更在Twitter開設了 #indie_anime 的hashtag及專頁，希望各位獨立的動畫製作者，能夠讓業界認識，促進更多的合作機會。

komugiko_2000的另一個動畫MV Loin《Giant Killing》：

日本獨立樂隊 NEE 是一支充滿西方風格同時具日系彈調技巧的indie搖滾樂隊，成員包括Kuu（主音結他），Yuhyu（結他），Kaho（Bass手）和Taiki (鼓手）四人。Kuu 與 Taiki 透過交朋程式認識，Yuhyu 與 Kaho之後加入他們所組的樂隊。從MV之中樂迷可以看到成員間有趣的互動，這是初生的樂隊亂來的自信，同時爽快無憂的快感。

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