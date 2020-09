David Bowie 第三張專輯 50 周年 再推紀念版是常識

已故傳奇唱作歌手 David Bowie 於 1970 年推出的第三張專輯《The Man Who Sold The World》即將踏入 50 周年,推出重製特別版是常識吧!

《The Man Who Sold The World》原在 1970 年 11 月 4 日推出,是 David Bowie 的 glam rock 發源,也是承繼著 1969 年一嗚驚人單曲《Space Oddity》的氣勢,但 Bowie 的第二張專輯和處子專輯、第四張專輯《Hunky Dory》一樣,在當時因為宣傳不夠而反應一般,但卻為他最傳奇的一張專輯《The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars》植下基礎:

其實當年 David Bowie 在錄製這第三專輯時,原先想將之命名為《Metrobolist》,向 1927 年導演 Fritz Lang 的史詩式電影《Metropolis》作致敬。主題曲《The Man Who Sold The World》也在 Bowie 修改了旋律而衍生出多一首歌 ——《Saviour Machine》。所以 50 周年紀念版,都會重以《Metrobolist》之名推出。

《The Man Who Sold The World》50 周年版會以《Metrobolist》之名推出

與《Space Oddity》的 50 周年版一樣,《The Man Who Sold The World》50 周年版會有 180g 的普通版黑膠外,也有由親手寫上編號的限量版:編號 1971 至 2020 的「金裝版」和編號 1 至 1970 的「白裝版」。

50 周年版的封面是《Metrobolist》圖樣,但內封套則會用上 Keith MacMillan 拍下、David Bowie 穿上由 Michael Fish 設計的長裙那幅照片,這條裙很有代表性,標誌著 David Bowie 早期對其雙性性格(androgyny)形象的探索。

《The Man Who Sold The World》50 周年版同是由 Tony Visconti 混音及後製,將於 11 月 6 日推出。

