《Scarlet》一曲哪裡錄？Mick Jagger 和 Jimmy Page 誰記錯？

英國傳奇樂隊 The Rolling Stones 近月發布了未曾收錄過歌曲、1974 年作品《Scarlet》。這首歌的特別之處是當時樂隊和另一支銀河樂隊 Led Zeppelin 的結他手 Jimmy Page 一起錄製，但最近在訪問中，Mick Jagger 和 Jimmy Page 對於這首歌的「起源地」有「分歧」

《Scarlet》一曲早在 7 月發布，歌曲中有 70 年代中的 The Rolling Stones 成員，加一位仁兄，就是 Led Zeppelin 的 Jimmy Page。有留言說「我等了這首歌 46 年了。我今年 27 歲。」上月也有 MV，請來了演員 Paul Mescal 演出：

70 年代一曲《Scarlet》。

歌曲也被不少其他音樂人/單位重製 remix 版，有 The Killers 和 Jacques Lu Cont 的，也有 the War on Drugs 的：

不過可能年代太久遠，這首「出土文物」，當事人 Mick Jagger 和 Jimmy Page 都在歌曲發源地上有「分歧」。最近 Mick 在《Rolling Stone》的訪問談起《Scarlet》一曲：「我有日對 Jimmy 說『我肯定這歌是在倫敦的 Olympic Studios 錄的。』Jimmy 卻說『不是啦，是在 Ronnie Wood 家地牢錄的。』

我說：『那就奇怪了，當時 Ronnie Wood 也未加入我們樂隊呀。』（Ronnie Wood 雖有參與 1974 年專輯《It’s Only Rock ’n Roll》，但未為正式成員）加上 Ronnie 性格，有他份的話一早出聲說『我有份』的了啦。但 Jimmy 仍說『真的是有你、我、Keith 在 Ronnie 的地牢啦。』」

結他手 Keith Richards 又說了他對《Scarlet》的記憶：「啊，是當年我們去到了錄音室，Led Zeppelin 剛用完他們那一節時間，要到我們了，但 Jimmy 沒有離開，反而和我們 jam 了一會歌 《Scarlet》可以說只是一首 demo，不過效果不錯，沒理由不拿出來給大家聽聽。」

那... 真的可能他們當時一個醉了、一個 high 了一個 stoned 了，46 年前的事情也記不得了。（問你 六天前的東西你也未必記得啦。）

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