《Scarlet》一曲哪裡錄？Mick Jagger 和 Jimmy Page 誰記錯？

英國傳奇樂隊 The Rolling Stones 近月發布了未曾收錄過歌曲、1974 年作品《Scarlet》。這首歌的特別之處是當時樂隊和另一支銀河樂隊 Led Zeppelin 的結他手 Jimmy Page 一起錄製,但最近在訪問中,Mick Jagger 和 Jimmy Page 對於這首歌的「起源地」有「分歧」

《Scarlet》一曲早在 7 月發布,歌曲中有 70 年代中的 The Rolling Stones 成員,加一位仁兄,就是 Led Zeppelin 的 Jimmy Page。有留言說「我等了這首歌 46 年了。我今年 27 歲。」上月也有 MV,請來了演員 Paul Mescal 演出:

70 年代一曲《Scarlet》。

歌曲也被不少其他音樂人/單位重製 remix 版,有 The Killers 和 Jacques Lu Cont 的,也有 the War on Drugs 的:

不過可能年代太久遠,這首「出土文物」,當事人 Mick Jagger 和 Jimmy Page 都在歌曲發源地上有「分歧」。最近 Mick 在《Rolling Stone》的訪問談起《Scarlet》一曲:「我有日對 Jimmy 說『我肯定這歌是在倫敦的 Olympic Studios 錄的。』Jimmy 卻說『不是啦,是在 Ronnie Wood 家地牢錄的。』

我說:『那就奇怪了,當時 Ronnie Wood 也未加入我們樂隊呀。』(Ronnie Wood 雖有參與 1974 年專輯《It’s Only Rock ’n Roll》,但未為正式成員)加上 Ronnie 性格,有他份的話一早出聲說『我有份』的了啦。但 Jimmy 仍說『真的是有你、我、Keith 在 Ronnie 的地牢啦。』」

結他手 Keith Richards 又說了他對《Scarlet》的記憶:「啊,是當年我們去到了錄音室,Led Zeppelin 剛用完他們那一節時間,要到我們了,但 Jimmy 沒有離開,反而和我們 jam 了一會歌 《Scarlet》可以說只是一首 demo,不過效果不錯,沒理由不拿出來給大家聽聽。」

那... 真的可能他們當時一個醉了、一個 high 了一個 stoned 了,46 年前的事情也記不得了。(問你 六天前的東西你也未必記得啦。)

David Bowie 第三張專輯 50 周年 再推紀念版是常識