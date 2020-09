Slipknot 主音翻唱「愛與和平的歌」會是怎樣的意境？

每看一次 Slipknot 的演唱會,都會聽到主音 Corey Taylor 大叫「motherfxxker!!!!!」或是在電視上大叫「Limp Bizkit 我要殺咗你!」很難會聯想到他會唱一些「和平與愛」的歌。今次大家可以看到、聽到了!

Corey Taylor 在最近舉行的《SiriusXM’s Octane Home Invasion Festival》笑說自己「長期受到恐嚇要翻唱這首歌,看來現在的時機最適合。」所以翻唱了 Elvis 的歌曲《(What’s So Funny ‘Bout) Peace, Love And Understanding》。這次不是 Slipknot 的 heavy Metal 風格:

《(What’s So Funny ‘Bout) Peace, Love And Understanding》早在 1974 年由音樂人 Nick Lowe 創作,本是 Nick 的樂隊 Brinsley Schwarz 的單曲。他在 1978 年是 Elvis Costello & the Attractions 的監製,所以 Elvis 就再唱了這首歌:

所謂它是「和平與愛的歌」,因為「世上最和平歌手」 John Lennon 在 1980 年《Rolling Stone》訪問中談過這歌;2004 年的「Vote for Change」巡迴演唱會經常唱出,是當時叫民眾不要投票給 George W. Bush 做總統,當然是事與願違。

Anyways,Corey Taylor 會不會遲點和 Slipknot 隊員「full mask」上陣唱一次這首《Peace, Love》的 Metal 版未知,但他的個人專輯《CMFT》(是不是 Corey ”MotherFxxking” Taylor?)則要宣傳一下的,10 月 2 日推出呢。

