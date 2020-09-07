沐浴於電音！MAEL X Lillian Wong 新作《RIPPLES》CG如水MV

曾經是平原習作成員的 Lillian Wong ，重新回到獨立創作人身份，新作與Greytone的電音製作人 MAEL 合作，整首作品以沐溶作為概念，如液體的聲音取樣，液體變幻形態的CG MV，主理視覺的 Ivan Hung 用業餘的時間，締造了這次的神奇！

Greytone 過往一年雖然多次改期仍不能舉行他們的週年音樂會 (最新日期為1月14及15日)，但在製作的領域上卻全速地拓展，除了JB的表現依然突出，新成員 BMW 及 Novel Friday 創作活躍頻出新作，J1M3 脫離舊公司合約後能夠現身幕前，Greytone 與 CAllStars 的各個層面的合作。

繼MAEL與CHANKA的《Riley and Her Nightmares》，在 Greytone 的出品再次出現女聲，有分 hip hop beat maker的製作模式，由rapper先填好歌詞，再重新編製樂曲。今次 MAEL 與 Lillian Wong的合作，無論在歌曲歌詞以及編曲，都是兩者同步進行。

主理 MV 視覺的 Ivan Hung，是於英國工作的港人熱愛攝影及建策，自學After Effect 及 CG 技巧，亦開始為音樂人製作舞台視覺影像及MV。