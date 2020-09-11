反英雄劇《The Boys》配樂師Christopher Lennertz：用垃圾做樂器

當大家厭倦傳統的英雄電影以及愛國的虛構女英雄，反英雄美劇《The Boys》從中突圍而出，更為Amazon的串流平台Prime Video帶來人氣，猶如當年《Stranger Things》在Netflix中降生。血腥暴力骯髒的大英雄主義，曾經為《洋腸派對》配樂的Christopher Lennertz，找了堆原本被視為垃圾的家庭用品，成為劇集配樂的樂器。

Christopher Lennertz 在訪問中透露，於《The Boys》配樂中最常用的兩件樂器就是一隻天行者麥克杯，以及除了垃圾堆都不知可放在哪裡的磨芝士用具，Christopher 將它們變成敲擊樂器，經過效果器處理放在主題音樂之中。

劇集《The Boys》的主創人Eric Kripke，為了盛合劇集當中狂野、粗糙、污糟的氣氛，在 Christopher 交歌時，刻意選用一些較為demo的版本，保留製作上的雜音，因為你在龍蛇混雜的環境下生存，身邊當然會充滿噪音。

Christopher Lennertz 訪問全片：

在《The Boys》第二季當中，因為班「英雄」們要拍宣傳電影，故事中的電影導演說會找 Hans Zimmer 為他們的「打飛機」電影配樂，這對英雄電影迷是一個很大的梗。現實中《The Boys》當然沒有找來 Hans 大師，但卻刻意參考他為DC英雄電影所打造的音樂風格。聽下抄得似唔似？