David Bowie 踏入80年代的首張神級專輯《Scary Monsters》

1980年, David Bowie 發表了《 Scary Monsters (And Super Creeps) 》專輯,標誌著這位英國搖滾變色龍昂然進入80年代新紀元、創造出一張屬於80年代音樂的專輯,回應了當時最尖端的 new romantic 運動。作為 Bowie 的「後柏林年代」專輯,《 Scary Monsters 》得到英國 prog rock 先鋒名團 King Crimson 靈魂人物 Robert Fripp 歸位負責多歌曲的結他主奏,帶來得以平衡搖滾與實驗性的 art rock 風格,並締造出《Ashes To Ashes》這首新浪漫神曲。這也是 Bowie 在 RCA 廠牌時期的最後一張錄音室專輯。

已故英國搖滾變色龍 David Bowie (1947-2016)在1977至1979年間發表其「柏林三部曲」——《 Low 》、《 “Heroes” 》和《 Lodger 》這三張專輯,公認為他的音樂生涯上一個重大典故。作為「柏林三部曲」之終章,縱使1979年的《 Lodger 》尚有不俗的銷量,但卻未能有《 Low 》和《 “Heroes” 》那樣來得石破天驚,從而評價較遜兩張前作,叫外界表示失望(但在不少人心目中則是 Bowie 的被受低估專輯)。那麼相隔一年後帶來的1980年專輯《 Scary Monsters (And Super Creeps) 》,乃得以讓 Bowie 全然收復之前《 Lodger 》的失地,成為他的另一經典專輯。

1980年 David Bowie 以 new romantic 型像現身。(互聯網圖片)

談論《 Scary Monsters (And Super Creeps) 》(簡稱《 Scary Monsters 》)這張 David Bowie 的第14張錄音室專輯,那有幾個重點:1. 這是 Bowie 在 RCA 廠牌時期的最後一張錄音室專輯,然後結束了雙方多年來的賓主關係;2. Bowie 踏入80年代的第一張專輯,在音樂姿態上也昂然邁進80年代的新紀元;3. Bowie 再次成功登上英國排行榜冠軍的專輯,上張 Bowie 的英國冠軍專輯已是1974年的《 Diamond Dogs 》。

如今是1980年9月12號出版的《 Scary Monsters 》面世40週年紀念。

David Bowie 在1980年9月12號面世的《 Scary Monsters (And Super Creeps) 》專輯,當年成功登上英國排行榜冠軍。

《 Scary Monsters 》為 Bowie 的「後柏林年代」專輯,仍是由他跟 Tony Visconti 聯袂監製,再沒有 Brian Eno 參與,但卻有《 “Heroes” 》時期的結他手 Robert Fripp (英國 prog rock 先鋒名團 King Crimson 靈魂人物)歸位負責多歌曲的結他主奏,同時又引進來自 Guitarchitecture 的 Chuck Hammer 獻上嶄新的 Roland GR 500 guitar-synth 演奏,又有英國搖滾天團 The Who 的結他手Pete Townshend 客串一曲( Bowie 曾在改編歌專輯《 Pin-Ups 》翻玩過 The Who 的《 I Can't Explain 》和《 Anyway, Anyhow, Anywhere 》) ,而曾參與過《 Station to Station 》(1976年)專輯的 Bruce Springsteen 樂團 E Street Band 鋼琴手 Roy Bittan 亦再度為 Bowie 伴奏。再加上自《 Station to Station 》以來已合作無間的樂手班底: Carlos Alomar (結他)、 George Murray (低音結他)和 Dennis Davis (鼓),構成《 Scary Monsters 》足以平衡搖滾與實驗性的 art rock 風格。

灌錄於1980年2月至4月間的《 Scary Monsters 》, Bowie已有一個明確的方向:要做出結束70年代、屬於80年代音樂的專輯。 David Bowie 影響著無數70年代末湧現的 new wave 世代樂團,與此同時 new wave 時代的音樂又對 Bowie 帶來無與倫比的新衝擊; Bowie 曾到訪 Blitz 這個在倫敦西區 Covent Garden 的 new romantic 運動發源地 club-night ,從而取得重大啓發。而在新浪漫樂潮下,他就宛如一名王者的角色。

當年8月釋出的先行單曲《 Ashes To Ashes 》,已交代了 Bowie 的音樂新取向。《 Ashes To Ashes 》這首英國榜冠軍單曲是 Bowie 為 new romantic 運動所呈獻的代表作,他稱之為80年代 nursery rhyme 歌曲。所締造出夢幻妖靡的未來派新浪漫曲風,由 funk 樂 bassline 與 Chuck Hammer 的 guitar-synth 建構而成;重點是歌曲內容對 Bowie 的1969年神曲《 Space Oddity 》之遙遙回應,主角 Major Tom 原來是個” Strung out in heaven's high / Hitting an all-time low “的瘾君子( junkie )。《 Ashes To Ashes 》的典故,還有是其當時製作成本最高的 mv (由 Bowie 與 David Mallet 執導、花費了25萬英鎊),示範了 Bowie 最尖端破格的 new romantic 造型,並有 Blitz 創辦人及 new romantic 先鋒樂團 Visage 潮人主腦 Steve Strange 亮相。

《 Scary Monsters 》專輯以《 It's No Game 》二部曲作首尾呼應,前者《 It's No Game (Pt. 1)》在Robert Fripp 的hard rock 結他主導下由 Michi Hirota 唸出的日語獨白帶出,標誌著80年代的「東方熱」,也是 Bowie 重投搖滾風格的作品。

「潮歌」《 Fashion 》是專輯裡的另一經典單曲,跳脫俐落的 funky bassline 配以 Robert Fripp 輾轉反側而又帶點 industrial 色彩的結他主奏,這是相當一首型格的 new funk 作品。其mv是在紐約市的 punk / new wave 夜店 Hurrah拍攝,片中街頭上的一眾「貧民」也是 new romantic 型像之寫照。

主題曲《 Scary Monsters (and Super Creeps) 》綻放出無與倫比的緊湊張力,歌曲的節奏也是對 post-punk 的回應, Robert Fripp 的結他主奏來得奇峰突出、血脈僨張, Bowie 的倫敦 Cockney 口音主唱來得酷極了。

另一單曲《 Up the Hill Backwards 》則再次展現出 Bowie 的 soulful 一面,曲中的木結他是由監製 Tony Visconti 彈奏。

接近七分鐘長度的《 Teenage Wildlife 》無論是節奏或 Robert Fripp 的結他都活像《“Heroes”》之延伸,內容是 Bowie 寫給 new wave / post-punk 年青世代,而他又改編了美國紐約市 new wave / art punk 先鋒樂隊Television 主腦 Tom Verlaine 的1979年個人曲目《 Kingdom Come 》,都反映了 Bowie 的與時俱進。另一方面,《 Because You're Young 》則由 Pete Townshend 操刀結他彈奏。

曾幾何時,《 Scary Monsters (and Super Creeps) 》曾被喚作「 David Bowie 的最後一張偉大專輯」,所以後來有好幾作品都有「 Bowie 自《 Scary Monsters 》以來的最佳專輯」之說法。

