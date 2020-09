Fleetwood Mac 歌曲由前 Megadeth 成員演繹成金屬版會是怎樣？

樂隊 Fleetwood Mac 於 1977 年的歌曲《You Make Loving Fun》是一首很清脆、節拍感很強的歌曲,若變成一首金屬 Metal 歌,又是怎樣一番風景?

前 Megadeth 成員 Marty Friedman、重金屬樂隊 Mastodon 結他手 Bill Kelliher、Lucifer 的 Johanna Sadonis 和 Nicke Anderson,還有 Baroness 低音結他手 Nick Jost、Cave In 主腦人 Stephen Brodsky 都在這次的「家中合演」玩了玩。

先聽原曲來比較一下:

其實這是 YouTube 頻道 Two Minutes To Late Night 製作的系列,這次的翻唱也包括了頻道的兩位常客 Gwarsenio Hall 和 Hard Melissa,他們專請來不同 Metal 音樂人將不同歌曲翻唱成 Metal 版,除了這次玩 Fleetwood Mac,頻道也翻唱過 Billy Idols 的《Rebel Yell》、Rage Against The Machine 的《Killing In The Name》、Soundgardan 的《4th of July》等:

這個頻道也製作以 Metal 作主題的 talk show,Hard Melissa 會棟篤笑下、訪問下嘉賓:

Marty Friedman 近十多年都是住在日本,2014 年與日本女 Idol 樂隊 Momoiro Clover Z 合作歌曲《Moon Pride》,最後用了來做日本動畫美少女戰士《Sailor Moon Crystal》的開場主題曲(LOL),他在當中是演出了結他 solo 呢。

黑膠銷量回歸 80 拿代高峰?起碼「美國膠」是!