黑膠銷量回歸 80 拿代高峰？起碼「美國膠」是！

一個由 RIAA（美國唱片業協會）做的一個半年統計《Mid-Year 2020 RIAA Revenue Statistic》，指黑膠唱片（vinyl）的總銷售量為 2.32 億美元（約 17 億港幣）是繼 80 年代中後首次超越 CD 的銷售量。

在 2020 年上半年的 2.32 億美元總銷售量，其實和 2019 年年的差不多，但 CD 在這半年的銷售跌幅很大，只得 1.29 億美元總銷售量

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當然，黑膠的銷售依然是只佔整佔音樂行業的 4%，但音樂行業整體銷量在 2020 年上半年提升了 5.6%，總額為 57 億美元。RIAA 主席 Mitch Glazier 說：「這是艱難的一年，因為疫情，演唱會暫停了，錄音室被限制、整個美國有很多人失去了工作，但，不變的是大家仍很愛音樂。」（這句話總是聽得有點不順耳... ）

Record Store Day (網上圖片)

Anyways，今年的 Record Store Day 在第一波時有 80 萬張黑膠專輯售出，9 月 26 日及 10 月 24 日將會有第二及第三波的 RSD 來臨，應該會為「黑膠在今下半年的氣勢延續。

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