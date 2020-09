羊排再回歸 - Lambchop 將發布「重唱 cover EP」《Trip》

美國傳奇 indie rock/ Chamber Pop 樂隊 Lambchop,1986 年起成為了樂迷心中最獨特的獨立樂隊次一。一路以來沒有「太固定」的樂隊成員的 Lamchop,但只要 Kurt Wagner 在,Lambchop 的音樂也一直會在。最近 Kurt 和成員發布了最新 Cover band EP《Trip》,更先行推出單曲《Reservations》。

Kurt Wagner 和現任的五位 Lambchop 成員 Ryan Norris、Tony Crow、Matt Swanson、Matthew McCaughan 和 Scott Martin 每人自己選一首不是 Lambchop 的歌去重新演繹,而選出該歌曲的成員都要在錄音室帶領樂隊彈奏出來。去年 12 月完成的 EP,現在先釋出第一首 cover 作 ——由鼓手 Matthew McCaughan 選的、樂隊 Wilco 一曲《Reservations》:

Kurt 說:「我很想知道若我在製作過程中參與度與少的話,出來的效果會是怎樣。」Matthew 則說:「《Reservations》是我一直以來想翻唱的歌。很多我的回憶藏了在這首歌中,而我也不想只是留這些回憶在虛蕪中。」

《Reservations》收錄在 EP《Trip》當中,並會於 11 月 13 日正式推出。

《Trip》的六首歌曲:

《Reservations》(Jeff Tweedy; 原由 Wilco 演繹)

《Where Grass Won’t Grow》 (Earl “Peanutt” Montgomery; 原由 George Jones 唱出)

《Shirley》 (Jamie Klimek & Jim Crook; 原由 Mirrors 演繹)

《Golden Lady》 (原為 Stevie Wonder 作品)

《Love Is Here and Now You’re Gone》 (Brian Holland, Edward Holland & Lamont Dozier; 原由 The Supremes 唱出)

《Weather Blues》 (James McNew @Yo La Tengo ; 未發行作品)

戴罩是鬧劇?Noel Gallagher 向口罩 say NO!「我中招我嘅事!」