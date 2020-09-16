戴罩是鬧劇？Noel Gallagher 向口罩 say NO！「我中招我嘅事！」

即是呢，現在人人都口罩不離面，你戴 Level 3 時我戴 N95，在家的庫存就更是隨時疊到試天花板。疫症時勢，不理口罩有沒有真正效用，先用了買個安心都好。不過我行我素前 Oasis 靈魂之一 Noel Gallagher 就一於信自己同信命運，堅決不戴口罩，更謂：「真是中招？怪自己條命生成咁啦！」

英國最近又因為確診 COVID-19 數字重新急升，要再實施 lockdown 及加強一切防疫措施，但 Oasis 的 Noel Gallagher 堅決不肯在任何地方（不知他會不會去醫院呢）戴上口罩，在和《The Matt Morgan》的 podcast 訪問中，Noel 說：「聽着，這根不不是法律，我們已經被太多這些狗屁規則奪走我們的自由了。」有人 backup 了訪問上載到 YouTube，在被刪除前聽聽：

聽不慣曼市口音？不緊，用中文來簡單 summarise 一下，因為現時英國政府未有強制人民戴口罩，口罩的必需，是由店鋪去決定，所以 Noel 在有一次去到超級市場時，有店員要求他戴口罩才可進入，他就要求見超市的經理。「我懶理你，我選擇不去戴罩，如果我中招了，也是我的問題不是你與他的事。現在差不多人人都戴了罩，那我就不會從你身上染到了啦？又如果我中了，你又已經戴罩了又那麼信服個罩可以防到你染病，那就更不怕啦？根本是場鬧劇。」

Noel Gallagher 再於 podcast 中質疑為何要在公共交通上戴口罩，但去到餐廳酒吧時又不用：「我上星期在曼市想去酒吧，有人叫我想入內就要戴口罩，不然會被罰一千鎊，但你入來吃東西時可以不戴。」Noel 質疑：「噢，即是這何病毒只在火車巴士上找可憐人來感染，我入酒吧時又要感染我，但當我在酒吧裡喝酒吃三文治病毒就會放過我？是不是這樣？」

其實一直以來都有很多人提倡，戴不戴口罩應該是何人選擇，同時，大家在疫情期間更要注重公共衛生，打噴嚏咳要掩咀、勸洗手等等，不然，即使你戴了口罩入到餐廳，餐廳在製作食物過程中不潔不衛生，你也一樣可以中招。同時，政府的防疫政策不應該是向社會的日常上開刀，而是要快捷地找出病毒的根源、製作出安全又有效的疫笛，而這一切是要在公開及透明度高的情況下讓大眾知道，這才是上策。

新一輪的英國 lockdown，已令不少人質疑現時的防疫措施是否真確有效，拿來開玩笑的更多...

Coronavirus when it sees a group of 6 but then notices a seventh member join the group. #RuleOfSix pic.twitter.com/XlBXLkrjmx — Mason Goatwood (@zoahms) September 9, 2020

甚麼事也要禁禁禁？ Facebook 十月起禁 DJ/ 樂隊打碟直播