台灣indie盛事金音獎2020提名出爐！王嘉儀《殘》獲創作歌手提名

台灣Indie最具認受性的獎項「金音獎2020」公布提名名單，從香港到台灣發展的王嘉儀憑專輯《殘》入圍最佳創作歌手獎，9m88《平庸之上入圍新人獎》，最佳樂團當代電影大師、FUTURE AFTER A SECOND、荷爾蒙少年 一聚新冒起的名字上場。

另外，從1996年開業至今的女巫店獲及創辦人彭郁晶，獲得今屆的特別貢獻獎，日頭為咖啡室，晚上有著各種風格的小型獨立音樂演出，陳綺貞、張懸、青峰、盧廣仲等唱作人，都是從女巫店起步。女巫店被稱為台灣indie的搖籃，雖然近年livehouse及音樂節越來越多，這種與樂迷零距離的演出場地，仍保持最純真的交流，對剛起步的音樂人非常重要。

第十一屆金音創作獎入圍名單

【不分類型獎項】

最佳專輯獎

《戇仔船 The Ship of Fools》／米莎 Misa

《作弊人生》／Chick en Chicks

《PORTAL》／渣泥ZANI

《失物之城》／許哲珮

《家常音樂》／Soft Lipa

《kinakaian 母親的舌頭》／阿爆（阿仍仍）

最佳樂團獎

滅火器／《無名英雄 Stand Up Like A Taiwanese》

當代電影大師／《狀態》

FUTURE AFTER A SECOND／《OFiN》

無妄合作社／《二十一世紀的破青年》

荷爾蒙少年 Hormone Boys／《黑色台北 Urban Noir》

最佳創作歌手獎

米莎 Misa／《戇仔船 The Ship of Fools》

羅妍婷／《葉片之上 Epiphyllum》

許哲珮／《失物之城》

Soft Lipa／《家常音樂》

王嘉儀 Sophy／《殘》

阿爆（阿仍仍）／《kinakaian 母親的舌頭》

最佳新人獎

9m88／《平庸之上》

羅妍婷／《葉片之上 Epiphyllum》

熱寫生／《豆皮少年》

YELLOW／《馬戲團》

Mong Tong 夢東／《Mystery 秘神》

持修／《房間裡的大象》

最佳樂手獎

蘇聖育／《Ciao Bella》／薩克斯風

李秉諺／《OFiN》／吉他

謝明諺／《離峰時刻》／Saxophone

陳穎達／《離峰時刻》／Guitar

大竹研 Ohtake Ken／《Ken》／吉他

小雞／《前方的路》／鼓組

陳彥丞／《馬戲團》／鼓

曹瑋／《馬戲團》／BASS

最佳現場演出獎

《美秀集團《八寶山》演唱會》/美秀集團

《Autumn Attack 2019》/FUTURE AFTER A SECOND

《Leo王 2019 Simple Urban現場演出》/Leo王

《YELLOW_2019大團誕生年終回顧場》/YELLOW

《Legacy Presents【2019都市女聲】 魏如萱 waa wei ＜藏著不等於遺忘＞台北加場》/魏如萱

亞洲創作音樂獎（Best Asian Creative Artist）

《19FACT》／空音 (日本)

《2ND GALAXY》／Nulbarich (日本)

《FREESUMMER》／CADEJO (韓國)

《The Sailor》／Rich Brian (印尼)

《ena mori 》／ena mori (菲律賓)

《Enlightenment》／THORNAPPLE (韓國)

《SAWAYAMA》／Rina Sawayama (日本)

【類型音樂獎項】

最佳搖滾專輯獎

《遜到簡直是個藝術品》／傷心欲絕

《無名英雄 Stand Up Like A Taiwanese》／滅火器

《OFiN》／FUTURE AFTER A SECOND

《黑色台北 Urban Noir》／荷爾蒙少年 Hormone Boys

《不完整的村莊》／淺堤

最佳搖滾歌曲獎

〈台北流浪指南〉／《遜到簡直是個藝術品》／傷心欲絕

〈無名英雄〉／《無名英雄 Stand Up Like A Taiwanese》／滅火器

〈INVERT〉／《OFiN》／FUTURE AFTER A SECOND

〈塞Tuck〉／《NEMO》／JADE

〈二十一世紀的破青年 21st Century Post Youth〉／《二十一世紀的破青年》／無妄合作社

〈在船底搔癢〉／《豆皮少年》／熱寫生

最佳民謠專輯獎

《看望 Longing》／飛鴻FayeHong

《戇仔船 The Ship of Fools》／米莎 Misa

《上鄉》／黃子軒與山平快

《七天》／陳昇

《Sasela'an 氣息》／Ado 阿洛

最佳民謠歌曲獎

〈The Tree & the Memories 樹憶〉／《Yourself 自己》／曾雅君

〈1984〉／《戇仔船 The Ship of Fools》／米莎 Misa

〈Traveling With The Stars〉／《Ken》／大竹研 Ohtake Ken

〈Mipaliw 換工歌〉／《Sasela'an 氣息》／Ado 阿洛

〈好好走〉／《好好走》／BOXING葛西瓦&Matzka 瑪斯卡

最佳嘻哈專輯獎

《#ChillChillAllGood》／許時ShiShr

《家常音樂》／Soft Lipa

《BOARDING》／婁峻碩 SHOU

《Earlier This Morning》／國蛋

《像我們這樣的騙子》／張伍

最佳嘻哈歌曲獎

〈走馬看花〉／《#ChillChillAllGood》／許時ShiShr

〈剃刀 RAZOR〉／《巷子內 The Alley》／J.Sheon

〈雞公乒乓跳〉／《家常音樂》／Soft Lipa

〈白天看腦晚上看牙〉／《家常音樂》／Soft Lipa

〈不自殺聲明〉／《不自殺聲明》／金其禾

〈U sTuPiD feat.ØZI〉／《U sTuPiD feat.ØZI 》／Karencici

最佳電音專輯獎

《作弊人生》／Chick en Chicks

《Panorama》／Ń7ä

《___ w/ me.》／DinPei

《Expansion ROM》／3R2 & fish.the

《Medic》／Wring Out Laura

最佳電音歌曲獎

〈Non-Confined Space 非／密閉空間〉／《Flow, Gesture, and Spaces》／非/密閉空間

〈哪吒 Nalakuvara〉／《觀 Guān》／笑琴

〈Iridescent Vision Feat. Taj Raiden〉／《Iridescent Vision Feat. Taj Raiden》／Sonia Calico

〈舉刀自盡〉／《Project Krane》／G5SH

〈minetjus 嚇一跳 feat. Oberka〉／《kinakaian 母親的舌頭》／阿爆（阿仍仍）

最佳爵士專輯獎

《Ciao Bella》／蘇聖育Organ 3樂團

《葉片之上 Epiphyllum》／羅妍婷

《離峰時刻》／陳穎達四重奏

最佳爵士歌曲獎

〈如果可以〉／《平庸之上》／9m88

〈多出來的這五分鐘 The 5 Minutes In Between〉／《葉片之上 Epiphyllum》／羅妍婷

〈一旦結束這一切〉／《離峰時刻》／陳穎達四重奏

〈│Pxz-Pzy│≦１+Pxy 貝爾不等式〉／《Flow, Gesture, and Spaces》／非/密閉空間

〈中午_El Mediodia〉／《Es Hoy-時日》／Musa

最佳節奏藍調專輯獎

《巷子內 The Alley》／J.Sheon

《5 am》／Julia吳卓源

《《User Guide: I》》／問題總部 It's Your Fault

最佳節奏藍調歌曲獎

〈Aim High〉／《平庸之上》／9m88

〈糖衣〉／《太安靜》／薛詒丹

〈輸情歌 Ballad〉／《巷子內 The Alley》／J.Sheon

〈Fever〉／《5 am》／Julia吳卓源

〈IF ONLY...〉／《IF ONLY...》／ØZI

最佳另類流行專輯獎

《平庸之上》／9m88

《PORTAL》／渣泥ZANI

《失物之城》／許哲珮

《殘》／王嘉儀 Sophy

《房間裡的大象》／持修

最佳另類流行歌曲獎

〈深深地〉／《給天王星 Dear Uranus》／鄭宜農

〈杯子〉／《PORTAL》／渣泥ZANI

〈離別曲〉／《失物之城》／許哲珮

〈24 Years Old of You〉／《24 Years Old of You》／I Mean Us

〈獨上C樓(feat.范曉萱)〉／《馬戲團》／YELLOW

〈彼個所在〉／《藏著並不等於遺忘》／魏如萱

〈少女〉／《少女》／林宥嘉

【評審團獎】

評審團獎

Alex Zhang Hungtai & Tseng Kuo Hung 《LONGONE 龍港》

【特別貢獻獎】

特別貢獻獎

女巫店及創辦人彭郁晶