有 R.E.M. -《Song’s Exploder》podcast 變 Netflix 音樂紀錄片

大家對 Hrishikesh Hirway 有沒有印象?他是位美國作曲家,為不少當地的電台製作音樂,也曾為電影《Save the Date》製作配樂。他在 2014 年開始 podcast 音樂節目《Song’s Exploder》,非常受歡迎,邀請過不少音樂界巨頭,如 Björk、Weezer、Mumford & Sons 等等。Netflix 現在將這個節目由 podcast 變成紀錄片系列,由聲變聲右畫,新製作中,大家將會見到 R.E.M. 、Alicia Keys 等等音樂人出席。

在《Song’s Exploder》的預告片中,大家可以見到 Alicia Keys、Lin-Manuel Miranda、Ty Dolla $ign、R.E.M. 的 Michael Stipe 與 Hirway 大談他們的創作與歌曲。

除了 Alicia Keys 會在節目中解構歌曲《3 Hour Drive》外,在與 Michael Stipe 對談時,他更談及了歌曲《Losing My Religion》這首收錄在 R.E.M. 於 1991 年推出的第七張專輯《Out of Time》的歌曲。預告片中聽到 Michael Stipe 說:「這首歌其實是一個錯誤來。歌曲變成了現在的樣子,對我們來說仍是個謎。」《Losing My Religion》當年成了樂隊在美國最受歡迎也是最高排名的歌曲,在 1992 年格林美獎得到了七個提名,是當年最多,最後奪得了「最住另類專輯」、「最佳短片式音樂影片」和「最佳由兩人或組合形式流行演出」三個獎項。

大家會再聽到 Michael Stipe 說:「我不介意成名呢,也不是太壞的事。」

《Song’s Exploder》也在之前請來了 Fleetwood Mac 、Solange 、Lorde 、U2 、Metallica 和 The Roots,很大機會會在 Netflix 這個紀錄特輯系列中出現。 Hrishikesh Hirway 則說:「我小時候在房間中不停聽着音樂不停看着手中的歌詞集、唱片封套,幻想自己在這些音樂人的世界中;我很高興《Song’s Exploder》成為了一個真正的電視節目,大家可以沉醉在他們的音樂意境、意念之中,這一切都是比我想像中更深層的意義。」

《Song’s Exploder》將在 10 月 2 日在 Netflix 正式首播。

