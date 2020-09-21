Molchat Doma 十一月推出全新專輯！先聽新單曲熱身！

之前和大家分享過白羅斯（Belarus）post-punk / new wave 樂隊 Molchat Doma（Молчат Дома）的音樂。最近他們公布了十一月將會推出全新專輯《монумент》。當中收錄的兩首單曲，大家先聽一下熱個身！

於 2017 年推出首張專輯《С крыш наших домов》（From the Roofs of Our Houses），到 2018 年的第二專輯《Этажи》（Floors）令世人聽到了他們帶着80 年代 post-punk、民族甚至政治色彩濃厚元素的音樂。兩年過去，這三人樂隊即將迎來第三張專輯《монумент》（Monument），先來聽聽全新單曲《Не Смешно》（not funny）：

今次的新專輯，封面設計一如名稱 —— Monument —— 紀念碑，看到了有三支石柱有如手握三種工具，除了代表樂隊三人，也帶有蘇聯共產時期的標誌，但大家不要誤會，他們不是要歌頌甚麼甚麼主義，這些都只代表着他們生活中的事，一如樂隊主腦之一 Egor Shkutko 說過：「（我們）沒有對那個時代有任何懷舊之情（nostalgia），這個風格讓我們發揮到創意，但若你問我想不想回到那個時代生活，我會說起碼現在的俄羅斯人都不想。」

白俄 post punk 樂隊配詭異真蝙蝠片 真正暗黑 doomer 音樂

在樂隊的 bandcamp 頁面中，他們分享了創作《монумент》的背後：「專輯作為 Molchat Doma 的第三張專輯，《монумент》是個合適的名稱。的確，它代表着樂隊在短時間內所取得的一切里程，從名不見經傳，到成為地下樂隊，再因為 TikTok 視頻而令他們一平地一聲雷爆紅。《монумент》結合着《С крыш наших домов》和《Этажи》的極簡主義優勢為基礎，充分呈現水晶般清脆的 post-punk 聲音再加以強化。

在 COVID-19 疫症期間，樂隊於家鄉明斯克（Minsk）家中隔離時製作... 隨著樂隊音樂編曲變得越來越複雜，Roman Komogortsev 和 Pavel Kozlov 利用種類繁多的合成器和鼓機，發揮出他們極致界限。 Egor Shkutko 的歌聲和歌詞令人感到頹廢中帶着淒美之感。《монумент》極大地擴展了Molchat Doma 的音樂範圍，同時保留了一切使他們變得出色的元素。」

另一首早在去年時候發布的單曲《Звезды》（Stars）也會收錄在新專輯中：

《монумент》將於 11 月 13 日正式推出。

來當個反叛份子！New Order 新曲上線再公布 2021 巡演細節