Molchat Doma 十一月推出全新專輯！先聽新單曲熱身！

之前和大家分享過白羅斯(Belarus)post-punk / new wave 樂隊 Molchat Doma(Молчат Дома)的音樂。最近他們公布了十一月將會推出全新專輯《монумент》。當中收錄的兩首單曲,大家先聽一下熱個身!

於 2017 年推出首張專輯《С крыш наших домов》(From the Roofs of Our Houses),到 2018 年的第二專輯《Этажи》(Floors)令世人聽到了他們帶着80 年代 post-punk、民族甚至政治色彩濃厚元素的音樂。兩年過去,這三人樂隊即將迎來第三張專輯《монумент》(Monument),先來聽聽全新單曲《Не Смешно》(not funny):

今次的新專輯,封面設計一如名稱 —— Monument —— 紀念碑,看到了有三支石柱有如手握三種工具,除了代表樂隊三人,也帶有蘇聯共產時期的標誌,但大家不要誤會,他們不是要歌頌甚麼甚麼主義,這些都只代表着他們生活中的事,一如樂隊主腦之一 Egor Shkutko 說過:「(我們)沒有對那個時代有任何懷舊之情(nostalgia),這個風格讓我們發揮到創意,但若你問我想不想回到那個時代生活,我會說起碼現在的俄羅斯人都不想。」

白俄 post punk 樂隊配詭異真蝙蝠片 真正暗黑 doomer 音樂

在樂隊的 bandcamp 頁面中,他們分享了創作《монумент》的背後:「專輯作為 Molchat Doma 的第三張專輯,《монумент》是個合適的名稱。的確,它代表着樂隊在短時間內所取得的一切里程,從名不見經傳,到成為地下樂隊,再因為 TikTok 視頻而令他們一平地一聲雷爆紅。《монумент》結合着《С крыш наших домов》和《Этажи》的極簡主義優勢為基礎,充分呈現水晶般清脆的 post-punk 聲音再加以強化。

在 COVID-19 疫症期間,樂隊於家鄉明斯克(Minsk)家中隔離時製作... 隨著樂隊音樂編曲變得越來越複雜,Roman Komogortsev 和 Pavel Kozlov 利用種類繁多的合成器和鼓機,發揮出他們極致界限。 Egor Shkutko 的歌聲和歌詞令人感到頹廢中帶着淒美之感。《монумент》極大地擴展了Molchat Doma 的音樂範圍,同時保留了一切使他們變得出色的元素。」

另一首早在去年時候發布的單曲《Звезды》(Stars)也會收錄在新專輯中:

《монумент》將於 11 月 13 日正式推出。

來當個反叛份子!New Order 新曲上線再公布 2021 巡演細節