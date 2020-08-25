白俄 post punk 樂隊配詭異真蝙蝠片 真正暗黑 doomer 音樂

這幾天多人談論 Robert Pattinson 套《新蝙蝠俠》預告片，好啦，那我們也圍繞一下蝙蝠，不過是「真蝠蝙」，有條片是拍著真蝠蝙的片配上 post punk 音樂，看著聽著很像去了地下 disco / gothic disco 那般，很有 feel！也和大家分享一下片中音樂 —— 白俄羅斯樂隊 Molchat Doma 的作品。

「真蝠蝙」片段其實大家不會陌生，在《National Geographic》頻道看過不少，但從 YouTube 的「Das Kraftfuttermischwerk」頻道分享的，是把拍著倒吊著的蝙蝠片弄成黑白，再將鏡頭上下倒轉，倒吊著的蝙蝠變成了「站著」一般，再配上了一首俄羅斯語的 post punk 歌曲，看著蝙蝠「站著」在搖擺身體、不時拍拍或張開雙翼，感覺很 creepy 但卻很想大笑出來（是有共嗚的笑），大家看一下會明：

片下的留言有：「作為一個年輕時常流連 goth/industrial 音樂的夜店的人，很久沒試過笑得這樣開心，條片很好看」、「誰說 『TikTok 可以令人聽到更多好音樂』的？他們這些人就算一百萬年也不會發現到這些好歌，更不要說只會糟蹋這些好歌。」其實，這首名叫《Судно》，意即「船隻」，是來自一隊 2017 年組成的 synth pop / post punk 樂隊 Molchat Doma（俄文：Молчат Дома）

Molchat Doma 意指「Houses Are Silent」，由 Egor Shkutko（主音）、Roman Komogortsev （結他、合成器、drum machine）和 Pavel Kozlov (低音結他、合成器）組成，推出了兩張專輯，「蝙蝠片」一曲《Судно》收錄在 2018 年推出的專輯《Floors》（俄文：Этажи）中。

樂隊主要走 post punk 風格，也可以說是較為暗黑的 synth-pop 或 cold wave，不過聽過了他們的音樂，會同意是一種「doomer music」。《Emerging Europe》在介紹 Molchat Doma 的音樂時這樣說：「他們的歌曲不一定是『反蘇聯』的主題，但歌曲中聽到了樂隊受被共產主義洗禮下的意境，及如何看到白俄羅斯仍在走出蘇聯的陰霾中。敢說若 Molchat Doma 早 40 年出現，蘇聯政府一定不會給他們推出作品的機會。」

樂隊也在接受《saradia》去年 1 月的訪問時說：「我們雖然受 80 年代的俄羅斯 rock 音樂影響，但我們均沒有在 80 年代生活過，也沒有對那個時代有任何懷舊之情（nostalgia），這個風格讓我們發揮到創意，但若你問我想不想回到那個時代生活，我會說起碼現在的俄羅斯人不想。」Molchat Doma 的音樂有張很濃很濃的「末世」（dystopian）味道，不論是音樂調子，或是專輯的封套設計，都有著那荒涼冰冷的氛圍。

2018 年 Molchat Doma 推出的第二張專輯《Floors》，專輯封套中的建築位於斯洛伐克的 Štrbské Pleso，是一間渡假酒店。

+ 2

大家不妨到樂隊的 bandcamp 專頁試聽或購買他們的作品。

<a href="http://domamolchat.bandcamp.com/album/etazhi-2018">etazhi (2018) by Molchat Doma</a>

Molcht Doma 去年的全新單曲《Zvezdy》：

《新蝙蝠俠》預告片出爐 用 Nirvana 歌曲作 BGM