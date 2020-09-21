Thom Yorke 與女友 Dajana Roncione 於西西里島成婚

2016， Thom Yorke 長達23年的伴侶 Rachel Owen 因為癌症而離世，早一年他們突然公布分手的消息，有消息指出女方是因為不想Thom面對這種傷痛，才選擇獨處過剩下的日子。直至遇到來自意大利的 Dajana Roncione ，才令他走出陰霾。51歲的Thom Yorke與36歲的Dajana Roncion 開展了他們另一段旅程。

Thom Yorke與女友Dajana Roncione於西西里島舉行婚禮。(網上圖片)

同是演員及模特兒的 Dajana Roncion ，當她第一次與 Thom Yorke 露面時，大家都驚訝他突然時尚起來，樂迷都覺得是 Dajana 的功勞，由2018年公開戀情，Thom Yorke 的時尚衣著一直是迷因的素材。

Thom Yorke與Dajana Roncione相信是難得的靈魂伴侶，他們同時成為創作伙伴。Thom曾在Radiohead 《Lotus Flower》MV，展現過他的古怪舞姿…在最近最新的個人專輯《ANIMA》，Thom與Dajana 他們兩人更共同成為舞者，在Netlix推出同名音樂舞蹈電影。無論在舞技及演技都擺脫迷因級數，身為樂迷要好好多謝 Dajana ！

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