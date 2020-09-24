Jarvis Cocker出茶包 薄荷大麻籽混合的抒情詩

Jarvis Cocker 新專輯《Beyond the Pale 》，由他主理的新樂隊 JARV IS… 製作的現場錄音作品集，亦順勢推出週邊 「Peppermint Jungle」由薄荷、姜、檸檬香脂、茴香籽、留蘭香和大麻籽的混合物製成的茶包。在耹聽新作《Swanky Modes》的四分多鐘，剛好就是這個茶包浸淫的時間。

Jarvis Cocker 推出的《Beyond the Pale》茶包，標籤上寫著「Welcome to the Peppermint Jungle」。(網上圖片)

Welcome to The Peppermint Jungle So glad that you could come for tea JARV IS… 《Swanky Modes》

新專輯《Beyond the Pale》中的作品《Swanky Modes》中有一句歌詞「Welcome to The Peppermint Jungle」，就是啟發Jarvis推出茶包的源頭。Jarvis形容這個茶的感覺，就像當你生活在邊緣時，仍會感到自己是活著，而且很清爽。當中會有大麻、一點點薑和檸檬的味道，但最主要是純潔的薄荷味。「It’s futile to offer resistance」有時只提供抵抗的方法是沒有用，這個茶包可以讓你暫時超脫起來。