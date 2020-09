Sufjan Stevens 縈繞心頭電幻專輯《The Ascension》

經過專輯《 Carrie & Lowell 》叫好又叫座、單曲《 Mystery of Love 》的輝煌成就,卻沒有促使美國紐約布魯克林唱作歌手/多元樂手 Sufjan Stevens 做出了另一張散發著淡淡然哀愁的反璞歸真民謠專輯出來。來到其第八張個人專輯《 The Ascension 》,那是他以電子合成器主導的作品。對 Prophet 電子合成器情有獨鍾的 Sufjan ,今次他動用了 Prophet '08 、 Prophet 6 和 Prophet X 來製作這張電幻專輯。

五年前,美國紐約布魯克林唱作歌手/多元樂手 Sufjan Stevens 帶來以其已故母親及後父名字命名的2015年專輯《 Carrie & Lowell 》,大抵仍叫大家回味無窮。畢竟在樂迷心目中,這是他最為觸動心靈、散發著淡淡然哀愁的民謠專輯。

現年45歲的 Sufjan Stevens 從不是所謂民謠唱作歌手那麼簡單,他的音樂取向每每是叫人難以預測。(圖片: Asthmatic Kitty )

然後, Sufjan Stevens 跟 Bryce Dessner ( The National )、 James McAlister 及 Nico Muhly 聯袂合作2017年專輯《 Planetarium 》,為意大利導演 Luca Guadagnino 的2017年電影《 Call Me by Your Name 以你的名字呼喚我》帶來兩首深受文青津津樂道之插曲《 Mystery of Love 》和《 Visions of Gideon 》,並為美國傳奇性女子花式溜冰運動員 Tonya Harding 寫了一曲〈 Tonya Harding 〉(但沒有被她的傳記電影《 I, Tonya冰之驕女 》錄用),2018年有孤寂的冬日聖誕 ballad 單曲《 Lonely Man Of Winter 》,2019年有跟鋼琴演奏家 Timo Andres 合作的紐約市芭蕾舞團配樂/鋼琴音樂專輯《 The Decalogue 》,再到今年春天跟他的後父兼其獨立廠牌 Asthmatic Kitty 的聯合創辦人 Lowell Brams 合作了一張 ambient / new age music 專輯《 Aporia 》,可見 Sufjan 乃維持著多產的狀態。

直至這個9月, Sufjan Stevens 才發行繼《 Carrie & Lowell 》後五年來的全新個人專輯《 The Ascension 》。

Sufjan Stevens 從不是所謂的民謠唱作歌手那麼簡單,他的音樂取向每每是叫人難以預測,也是這位現年45歲的音樂人的有趣之處。《 Carrie & Lowell 》的叫好又叫座,《 Mystery of Love 》屢獲多個獎項提名並奪得了 Grammy Awards 的 Best Song Written for Visual Media ,卻沒有促使他做出了另一張叫人聽得悸動不已的反璞歸真民謠專輯出來。來到其第八張個人專輯《 The Ascension 》,那是 Sufjan Stevens 以電子合成器主導的作品。

Sufjan Stevens 的第八張個人專輯《 The Ascension 》

作電音取向的 Sufjan Stevens ,大家也不會陌生,知道他也是「電底」樂手。早在2001年以12生肖為題的《 Enjoy Your Rabbit 》已是一張電音習作專輯,到了2010年專輯《 The Age of Adz 》他又電音起來而祭出其 folktronica 聲音。所以在音樂風格上,《 The Ascension 》似是《 The Age of Adz 》的延續而多於《 Carrie & Lowell 》,然而卻又有著後者的縈繞心頭曲子。而對 Prophet 電子合成器情有獨鍾的 Sufjan ,今次他動用了 Prophet '08 、 Prophet 6 和 Prophet X 來製作這張專輯。

長達12分鐘的抗爭歌先行單曲《 America 》已夠先聲奪人。此曲寫於《 Carrie & Lowell 》時期,因為覺得跟專輯格格不入而沒有收錄。幾年後 Sufjan 聽回《 America 》的 demo ,覺得很有感染力,於是重灌此曲,從而也影響著《 The Ascension 》專輯的風格。當《 America 》發表於美國要面對 大流行疫情、 BLM 運動、總統大選的2020年,便更見厲害。從電幻而推至蕩氣迴腸,大唱” Don't do to me what you did to America “,到最後帶出四分鐘多的氛圍演奏,毋庸置疑是 Sufjan Stevens 的 epic 之作。

第二首單曲《 Video Game 》是他的流麗美好 synth-pop 曲目,主歌一開始便唱出” I don’t wanna be your personal Jesus / I don’t wanna live inside of that flame / In a way I wanna be my own believer / I don’t wanna play your video game “,已帶出每個人的價值都絕對不能基於他人所短暫的認可,人人都要做自己、保持真實的主題。

近作單曲《 Sugar 》是他的電幻 ballad,歌曲的音樂錄像呈獻上精采懾人的舞者演出,表現出一個家庭的甜與苦、美好與崩壞。歌曲的專輯版本更有著長長的引子。

主題曲《 The Ascension 》毋庸置疑是 Sufjan 美麗得吹彈可破的 ballad ,喜歡《 Carrie & Lowell 》的朋友一定會喜歡此曲。《 Run Away with Me》、《 Tell Me You Love Me 》、《 Ativan 》都是 Sufjan 如斯縈繞心頭的幽美歌曲。

《 Die Happy 》這首 dream-pop 曲目全曲只有在重複地唱著” I want to die happy “,而《 Death Star 》更是 IDM / industrial 式電音曲風來。

