金曲獎新人王「持修」噴火龍卡伴睡 從寂寞創作到沒人是他的對手

當眾人的目光都集中在9m88能否奪得新人獎，其實今年入圍全都是異軍掘起的一年，擁有大量年輕「新五迷」的樂隊告五人，累積過億點擊的rapper 高爾宣，最後由被稱為「寶藏男孩」的持修奪得。這位天后張惠妹親身簽下的音樂人，不被性別定型的外觀，ACG動漫的熱血靈魂，寂寞時需要找一張Pokemon遊戲卡(或青眼白龍)陪自己睡。由17歲開始目標就是奪新人獎，每日思考在台上的致詞，成為小精靈大師前，持修奪得一生人一次的金曲獎最佳新人。

和現世代的「bedroom producer」一樣，持修的睡房就是他製作音樂的重要基地，一台macbook、監聽喇叭、鍵盤、結他，其實只佔他房間大約四份一的位置，其餘就是他的玩具和遊戲卡珍藏。中性的聲音，合成器基底締造的虛無和寂寞的氣氛，從他的創作會以為他的房間是文青風，但現實是一牆都是「青眼白龍」和「噴火龍」閃卡。

美不勝收的聲音和外觀，被稱為「寶藏男孩」的持修 (他房間的獲鑑定評為完美10分的第一代噴火龍卡才是真正的寶藏！)最初簽的公司都沒有得到受尊重的待遇，完約他再到處發demo，天后張惠妹被他的聲音及風格吸引，更願意無條件借出她御用班底為持修製作音樂，這個「寶藏」才真正被發掘。

今屆新人入圍名單之中，9m88的成功是令到整個復古的vibe在台灣運行，持修的創作帶EDM、dreampop、西洋流行樂元素，雖然不是最前尖和實驗性，但他聲音質量的處理及混音編曲的細緻程度，當然他的製作人是天后班底的陳君豪及鍾濰宇，以歌論歌，他的作品真的是稍勝其他新人一籌。

無論從少父母無限量的支持，以及老闆張惠妹對持修，完全無限制的創作自由，一個完全自由，容許反思的地方，永遠都會產出最美好的音樂人。獲獎後持修最想剪掉長髮，以及收購價值17萬台幣的青眼白龍卡。金曲獎新人永遠是一個魔咒，像被發動陷井卡，得獎後可能會紅不起來。得獎後YouTube點擊暴升，以及「噴火龍卡」的加持下，希望他的作品會越做越好，收藏可以向青眼究極龍邁進！